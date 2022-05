Haine copii: 5 sfaturi practice pentru a face cele mai bune alegeri

Copiii cresc repede și au nevoie constant de reînnoirea hainelor lor. Cum să gestionezi cel mai bine garderoba cu haine copii? De câtă îmbrăcăminte pentru copii este cu adevărat nevoie? De ce piese de îmbrăcăminte are nevoie un copil, de la bluze și tricouri și până la treninguri copii? Iată mai jos 5 sfaturi practice care să te ajute să faci cele mai bune alegeri și să organizezi cât mai eficient garderoba celui mic.

Gândește-te de unde le cumperi

Sunt foarte multe magazine care vând haine copii, inclusiv bluze, tricouri, treninguri copii, rochițe, blugi etc. De asemenea, pentru a obține cele mai bune oferte trebuie să aștepți perioada reducerilor. Dacă știi dimensiunile copilului tău, poți cumpăra haine copii foarte ușor online. Desigur, poți alege și magazine second sau târguri pentru hainele pe care știi că cel mic le va purta la joacă, dar pentru cele care vor fi pentru oraș, școală sau diverse evenimente, este bine să optezi pentru un magazin, fie el chiar și online.

Mărimea potrivită

Nou-născuții cresc foarte repede, așa că nu este util să le cumperi prea multe haine. Respectați câteva articole pe care le spălați în mod regulat. Este mai bine să investești mai mult pe măsură ce copilul crește și atinge vârste unde creșterea e mai lentă. Înregistrați măsurătorile și înălțimile copiilor într-un caiet sau pe o foaie de hârtie. Este bine să aveți aceste informații la îndemână atunci când faceți cumpărături. Nu ezita sa aduci o bandă de măsurare pentru a te asigura că lungimea pantalonilor sau orice altă măsură utila se va potrivi morfologiei copilului tău. Unele haine pot rezista mai multe sezoane adaptându-se la creșterea copilului. Nu ezita să investești în haine copii care pot fi modificate pe parcurs: pantaloni cu curele reglabile, pantaloni cu manșete, jachete și topuri ale căror mâneci pot fi suflecate, treninguri de copii mai lărguțe.

Cusutul poate fi util

Hainele pentru copii sunt adesea puse la încercare. Pentru a preveni uzura prea rapidă a acestora, le puteți consolida chiar înainte de a fi purtate. Umerii și închiderile sunt supuse unei tracțiuni puternice. Pot fi întărite cu câteva ochiuri pentru a evita reparații mult mai mari ulterior. De asemenea, este posibilă personalizarea anumitor haine astfel încât să poată fi purtate mai mult de un sezon. Pantalonii lungi de iarnă pot fi niște pantaloni scurți grozavi de vară. Tot ce trebuie să faceți este să tăiați din țesătură, să coaseți și să călcați pentru transforma pantalonii clasici în pantaloni scurți.

Păstrați, împrumutați, schimbați

Dacă intenționați să aveți mai mulți copii, împachetați cu grijă hainele mici în cutii sau genți și păstrați-le acasă. Cei mai organizați părinți pot decide să le sorteze după sex pentru a identifica dintr-o privire ce ar trebui refolosit. Pentru a economisi bani, împrumutul schimbul de haine copii rămâne o metodă foarte eficientă. Începeți cu prietenii și cunoștințele dvs. pentru a vedea dacă sunt de acord cu acest tip de acord. Desigur, puteți oricând să achiziționați și haine copii noi, dar este bine să vedeți dacă puteți salva un bănuț la început.

Să știi să spui nu

Să achiziționezi sau să primești mai multe piese vestimentare decât ai nevoie poate fi contraproductiv. Nimeni nu își dorește să aibă garderoba plină de haine copii pe care cei mici nici măcar nu ajung să le poarte. Ideal este să știți cam cât de des se schimbă copilul dumneavostră și să păstrați doar acele haine pe care cel mic le va purta. În general, orice copil are nevoie de câteva perechi de pantaloni, câteva tricouri, câteva bluze, 1-2 treninguri copii, niște haine de joacă mai confortabile și poate o ținută sau două pentru ocazii mai speciale. Rețineți că cei mici cresc repede de la an la an, iar multe din hainele pe care le au nu le vor mai veni prea curând, deci ideal este să sortați adesea hainele pentru a face loc în garderobă.