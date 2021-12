Hală industrială, transformată de Primăria Reșița într-un centru de creație! Au fost expuse primele sculpturi-gigant!

Hala Minda din Reșița devine centru de creație în industria de prelucrare a metalului. Ideea aparține Primăriei Reșița, care vrea să readucă la viață vechile clădiri industriale, în anul în care orașul sărbătorește 250 de ani de la aprinderea primelor furnale.

Într-o primă fază, Hala Minda a devenit gazdă pentru șase sculpturi de mari dimensiuni, prezentate în cadrul unei expoziții organizate de Primăria Reșița în 6 decembrie.

Lucrările de sculptură monumentală în metal sunt proiectate de artiștii Doru Covrig, Roman Cotoșman, Constantin Flondor, Ingo Glass, Peter Jecza și Aurel Vlad și au fost executate cu sprijinul unor firme de profil din Reșița și Arad.

Reabilitarea Halei Minda și transformarea ei într-un centru de creație în industria de prelucrare a metalului sunt parte a proiectului „ReMetal 2021” – un program inclus în strategia orașului de regenerare urbană, prin industrii creative.

„Hala aceasta va suferi o reconversie, va fi reabilitată, avem proiectul gata, se cifrează între cinci și șase milioane de euro. Se vor face subfundări, se va aduce hala la standardele de risc de cutremur din 2020, care sunt altele decât în anul în care s-a construit, vom reabilita și partea de cărămidă, și partea vitrată, urmând ca în interiorul halei să aducem și echipamente de ultimă generație, mașini cu comandă numerică, mașini de găurit, mașini de frezat, mașini de îndoit, mașini de ambutisat, de sudură și atunci când nu vor fi tabere de sculptură la Reșița, iar eu estimez că va fi cel puțin una sau două pe an, sper ca împreună cu Colegiul Tehnologic reșițean să aducem aici o activitate de creație, de mobilier urban, într-o primă fază, pentru că am observat că, în ultimii patru ani, am consumat destul de multă resursă pentru achiziția de bănci, coșuri de gunoi, balustrade, lucruri care sunt necesare în orice oraș și, de ce nu, eu sper ca noi să devenim distribuitori de astfel de elemente de mobilier urban pentru orașele din România și nu numai.”, a declarat primarul Ioan Popa.

Cele șase sculpturi vor rămâne momentan în fața Halei Minda, urmând ca, pe viitor, acestea să fie relocate în inima orașului.

„O primă variantă ar putea fi malul drept al Bârzavei, unde noi avem acum un proiect în derulare cu cele opt poduri metalice pietonale, promenada și pista de biciclete. Putem să facem un parcurs pe malul drept al Bârzavei, avem undeva la trei, patru kilometri, unde au loc, slavă Domnului, suficiente lucrări de artă de această dimensiune. Sunt lucrări care trebuie să aibă o perspectivă foarte bună pentru a fi vizualizate.”, a mai precizat Ioan Popa.

Cu prilejul deschiderii expoziției din 6 decembrie au fost prezentate și momente artistice de teatru pirotehnic, susținute de trupa „Amor Flammis” din Timișoara.