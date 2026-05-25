Horváth: 55% dintre europeni ar cumpăra o mașină chinezească

Europenii favorabili achiziției de mașini chinezești au devenit majoritari în doar câțiva ani, de la 43% în 2023

Cota de piață a mașinilor chinezești ajunsese la 3,9% în România, la finalul anului 2025, o creștere de peste trei ori față de cota de 1,5%, înregistrată în 2024

SUA rămâne prudentă (35%), în timp ce piețele emergente sunt mult mai deschise: 78% în India și 88% în Brazilia

Percepția consumatorilor europeni față de automobilele produse în China a intrat într-o nouă etapă: pentru prima dată, majoritatea europenilor (55%) declară că ar fi deschiși să cumpere următoarea mașină de la un producător chinez, potrivit celui mai recent studiu internațional „Customers & Markets Survey” realizat de compania globală de consultanță în management Horváth.

Rezultatul marchează un punct de inflexiune pentru piața auto europeană: după ani în care mașinile chinezești erau privite cu reticență, acestea câștigă teren rapid în preferințele cumpărătorilor. În 2023, doar 43% dintre europeni declarau același lucru.

La polul opus, consumatorii americani rămân semnificativ mai rezervați: doar 35% spun că ar lua în calcul o marcă auto din China. În schimb, piețele emergente afișează niveluri foarte ridicate de deschidere: 78% în India și 88% în Brazilia, unde criteriul prețului joacă un rol decisiv în alegerea automobilului.

Spania conduce clasamentul european. Germania surprinde

În Europa, Spania este cea mai deschisă piață pentru constructorii chinezi: 76% dintre respondenți afirmă că ar cumpăra o astfel de mașină. La mică distanță se află Ungaria, cu 75%. Majorități favorabile achiziției unei mașini „Made in China” se regăsesc și în Danemarca (58%) și Regatul Unit (57%).

Un rezultat remarcabil vine însă din Germania, una dintre cele mai puternice și tradiționale piețe auto din lume: 52% dintre germani spun că ar lua în calcul achiziția unei mașini chinezești. În altă țară cu tradiție îndelungată în producția auto, Italia, procentul celor favorabili mașinilor chinezești este tot de 52%. Practic, chiar în „patriile” marilor constructori auto europeni, consumatorii au trecut pragul majorității în favoarea unei opțiuni considerate până recent marginale.

Între europenii cel mai puțin deschiși față de achiziționarea unei mașini „Made in China” se află cei din Franța și Țările de Jos (câte 47%), respectiv Elveția (46%).

Raportul calitate-preț schimbă regulile jocului

Potrivit studiului, principalul avantaj competitiv al mărcilor chinezești este raportul bun calitate-preț, completat de prețurile accesibile, designul atractiv și progresul tehnologic accelerat.

„Nu vorbim despre un fenomen temporar, ci despre o schimbare structurală. Automobilele chinezești sunt tot mai des percepute ca alternative credibile din punct de vedere tehnologic și comercial. Clienții europeni evaluează noile branduri tot mai pragmatic: după preț, tehnologie și performanță, nu după origine. Deși încă mică, de numai 3,9%, cota de piață a mașinilor chinezești în România, de la finalul anului trecut, crescuse de peste trei ori față de 2024, de la 1,5%. Astfel, putem estima că deschiderea românilor față de automobilele din China este aliniată tendințelor europene.”, a declarat Mihai Nirișteanu, Principal și Head of Operations, Horváth România.

Presiune tot mai mare pentru constructorii tradiționali

Pentru producătorii consacrați din Europa, tendința reprezintă mai mult decât o schimbare de percepție: este un semnal strategic. Creșterea interesului pentru mărcile chinezești indică o competiție mai intensă în următorii ani, mai ales pe segmentul electric și în zona vehiculelor cu tehnologie avansată.

Pe măsură ce tot mai mulți europeni sunt dispuși să privească dincolo de brandurile tradiționale, avantajul istoric al constructorilor locali nu mai poate fi considerat garantat, arată studiul Horváth, care a fost efectuat prin chestionarea a peste 4.400 de potențiali cumpărători de automobile, din 16 țări, din Europa, Asia, America de Nord și de Sud.