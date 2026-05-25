CEC Bank finanțează unul dintre cele mai moderne proiecte zootehnice din România – Ferma de reproducție suină Romsuin Transilvania

CEC Bank susține dezvoltarea agriculturii românești prin finanțarea unuia dintre cele mai importante proiecte de investiții din sectorul zootehnic local – noua fermă de reproducție suină a Cooperativei Agricole Romsuin Transilvania, inaugurată recent în localitatea Băsești, județul Maramureș.

CEC Bank este unicul finanțator bancar al proiectului, acordând credite în valoare de aproximativ 17 milioane de lei pentru realizarea investiției și susținerea activității operaționale. Noua facilitate, considerată una dintre cele mai moderne ferme de profil din Europa, a fost dezvoltată în cadrul unei investiții totale de aproximativ 51,6 milioane de lei.

Proiectul integrează tehnologii de ultimă generație – de la sisteme automate de furajare și monitorizare digitală a animalelor, până la standarde avansate de biosecuritate și hale construite conform celor mai noi norme europene privind bunăstarea animalelor.

„Accesul fermierilor din România la finanțare a fost și rămâne o preocupare constantă pentru CEC Bank. Susținerea dezvoltării mediului antreprenorial din agricultura locală reprezintă o prioritate pentru banca noastră, cu atât mai mult în cazul unor investiții strategice, care contribuie direct la consolidarea securității alimentare și la creșterea competitivității producătorilor români. Proiectul Romsuin Transilvania demonstrează că agricultura românească are capacitatea de a dezvolta investiții performante, la standarde europene, atunci când există viziune, asociere și parteneriate solide de finanțare”, a declarat Bogdan Alexandrescu, director AGRI în cadrul CEC Bank.

Romsuin Transilvania este controlată de fermieri români din județul Sălaj, activi în sectorul creșterii și îngrășării suinelor. Proiectul de la Băsești are rolul de a asigura purceii necesari repopulării fermelor proprii ale membrilor cooperativei și contribuie la dezvoltarea unui model integrat de producție agricolă.

Ferma a fost construită pe un teren de aproximativ 5 hectare și are o capacitate de aproape 12.000 de animale la popularea maximă, incluzând 1.921 de scroafe, 21 de vieri, peste 9.200 de purcei și 710 scrofițe pentru înlocuire.

„Drumul nostru a început din dorința de a produce în România purcei sănătoși, la un preț corect, reducând astfel dependența de importuri. În acest scop, șase crescători de suine ne-am asociat într-o cooperativă pentru a putea accesa Programul pentru susținerea crescătorilor de suine. A fost un proiect complex, construit cu multă muncă, responsabilitate și colaborare între toate părțile implicate. Prima noastră opțiune de finanțare a fost CEC Bank, care a fost alături de cooperativă și de membrii fondatori ai acesteia de-a lungul anilor. Am apreciat deschiderea, sprijinul și implicarea echipei CEC Bank în toate etapele importante ale proiectului”, a declarat Oana Alexandra Galiș, Administrator al Cooperativei Agricole Romsuin Transilvania.

Investiția vine într-un context în care România continuă să înregistreze un deficit major pe segmentul producției de carne de porc. Deși consumul intern depășește media europeană – 38,4 kg de carne de porc pe persoană în 2025, comparativ cu 31,7 kg la nivelul Uniunii Europene – peste 80% din necesarul intern este acoperit din importuri, ceea ce generează un deficit comercial anual de aproape un miliard de euro.

Prin susținerea acestui proiect, CEC Bank reconfirmă rolul său activ în finanțarea agriculturii și a investițiilor cu impact strategic pentru economia României.

Banca susține constant creșterea competitivității producătorilor locali, prin finanțarea proiectelor de investiții în zootehnie, irigații, procesare și modernizare tehnologică, contribuind astfel la dezvoltarea unui sector agricol mai performant și mai sustenabil.

Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai CEC Bank, în special din Direcția AGRI și din rețea ai băncii noastre, alături de oficiali guvernamentali, autorități locale și județene, parteneri din agribusiness și reprezentanți ai mediului de afaceri, confirmând importanța strategică a investiției pentru dezvoltarea sectorului suin din România.