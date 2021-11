Hrana uscata de la Royal Canin pentru pisici

Cunoscut de peste 50 de ani, renumitul brand de hrana pentru animale de companie, Royal Canin, este capabil sa garanteze siguranta si fiabilitate in pregatirea hranei pentru pisici si caini. Produsele Royal Canin, de fapt, se caracterizeaza prin calitatea inalta a ingredientelor alese, capabile sa satisfaca nevoile nutritionale ale animalelor de companie de toate rasele si varstele.

Nutritia pisicii tale

In ceea ce priveste nutritia, pisicile sunt animale solicitante si obisnuite. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, proprietarii de pisici se intreaba ce tip de hrana sa ii ofere acesteia: hrana uscata sau umeda. Desigur, alegerea trebuie facuta, in primul rand, in functie de cerintele nutritionale ale pisicii, apoi evident ca sunt si alti factori care afecteaza alegerea. In general, majoritatea alegeroyal canin pisici, pentru calitatea ridicata.

Cu siguranta, cea mai buna alegere intre hrana umeda si cea uscata nu exista, dar trebuie sa stii care sunt cele mai bune produse de cumparat si care sunt brandurile de hrana pentru animale de companie pe care sa te bazezi pentru a-i garanta pisicii tale cel mai potrivit produs din punct de vedere nutritional.

Pentru a evita aparitia unor probleme de sanatate, este cu adevarat important sa alegeti hrana potrivita pentru pisica ta, tinand cont de conditia sa si de nevoile sale la momentul respectiv.

Despre hrana uscata pentru pisici

In ceea ce priveste mancarea uscata, spre deosebire de mancarea umeda, aceasta este mai calorica si hranitoare. Din acest motiv, este necesar sa ii dai o cantitate mai mica din aceasta hrana uscata, mai ales daca este o pisica supraponderala, dar si daca este o pisica de apartament.

Daca alegi hrana uscata pentru pisica ta, aceasta va avea cu siguranta o multime de beneficii. In primul rand, hrana uscata ofera pisicii o masa completa si bogata in nutrienti. Pretul hranei uscate este mai mic decat cea umeda si, in plus, este o hrana care poate reduce formarea tartrului pe dintii pisicii.

Hrana uscata de pisici are o perioada de valabilitate prelungita si astfel, ambalajul poate ramane deschis pana la 30 zile, daca este pastrat intr-un loc fara umiditate, temperatura moderata si ferit de lumina. Este idicat sa pastrezi hrana uscata in ambalajul original sau intr-o cutie speciala dedicate hranei pentru animale de comapanie.

Royal Canin pentru pisici

Exista multe marci pe piata care pot fi alese pentru achizitionarea de hrana pentru pisici. Una dintre cele mai bune este cu siguranta Royal Canin, brand care a fost intotdeauna preocupat de sanatatea prietenilor nostri cu blana. Este unul dintre cele mai prestigioase si cunoscute marci din lume, care ofera felinelor alternative multiple de hrana uscata, potrivite pentru cele mai specifice nevoi.

Prin urmare, Royal Canin produce hrana pentru toate nevoile pisicilor. De altfel, produce crochete pentru pisicile care locuiesc in aer liber, pentru cele care locuiesc acasa, pentru puii de pisica, adulte, senioare, sterilizate, pentru cele care au nevoi nutritionale specifice si asa mai departe.

Alimentatia unei pisici se modifica, asadar, in functie de varsta acesteia, de problemele de sanatate pe care le are sau nu, de nevoile sale speciale etc. Hrana uscata, precum cea Royal Canin, este preferata deoarece este formulata corespunzator pentru prevenirea problemelor de sanatate la toate pisicile. Daca doriti sa ii oferiti pisicii hrana Royal Canin pentru a satisface nevoile nutritionale ale acesteia, atunci ai ajuns la locul potrivit.