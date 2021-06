TOP 10 Cadouri zi de nastere pentru toti cei dragi

Ziua de nastere reprezinta un prilej fabulos de a-i sarbatori pe cei dragi. A mai trecut 1 an, au mai facut un pas in viata. Merita sa le arati ca ei conteaza pentru tine, ca le tii minte ziua de nastere si ca ii iubesti atat de tare incat te-ai pregatit cu un cadou unic.

Acum gasesti pe piata o sumedenie de idei de cadouri grozave, originale si amuzante, pentru orice buzunar. Uneori si cel mai simplu cadou poate produce efecte inimaginabile.

Iata topul celor mai frumoase cadouri zi de nastere in 2021

1. Trandafir placat cu aur de 24k

Este cadoul anului pentru orice femeie: mama, iubita, sotie, doamna invatatoare, sefa. Trandafirul uscat este apoi placat cu foite din aur de 24k, iar la final arata splendid. Are 27 cm si se livreaza intr-o cutie eleganta neagra. Este un cadou romantic pentru partenera de viata, dar si un cadou sensibil, pretios pentru mame si alte femei delicate pe care le respecti.

2. Masuta laptop LapWood din bambus

Acest cadou face parte atat din categoria de cadouri pentru femei, cat si cadouri pentru barbati. Oricine lucreaza, studiaza sau invata de acasa o sa aprecieze si mai mult masuta de laptop, fabricata din bambus. Blatul sau se despica si partea principala se poate regla pe inaltime pentru a alege pozitia potrivita pentru utilizarea laptopului. De asemenea, masuta poate fi folosita si pentru mic dejun la pat, citit, luat notite etc.

3. Set cadou decantor Sticla Diamant cu doua pahare Deluxe

Iata un cadou foarte rafinat pentru baruri si zone pentru degustarea bauturilor fine. Setul Diamant include un decantor si doua pahare, toate asezate gratios pe un suport din lemn. Decantorul are si dop de sticla pentru pastrarea prospetimii bauturii cuprinse. E cadoul ideal pentru sefi, tati, iubiti, soti si toti barbatii pe care vrei sa-i cuceresti cu un cadou bine ales.

4. Barometru Meteo Glob Pamantesc

Barometrul nu este un cadou sec pe care il intalnesti pe toate drumurile. Este o piesa de arta, un obiect stiintific curios care dateaza de pe vremea lui Darwin. Globul de sticla transparent cuprinde un lichid special care se transforma in functie de vremea de afara. Astfel, cel sau cea care primeste barometrul va fi un mic meteorolog amator. Barometrul masoara 18cm x9cm x 12 cm, iar lichidul cuprins se va transforma in stelute, intr-un abur tulbure, in lichid clar si transparent, puncte mici etc. Este un accesoriu deosebit, un cadou special pentru femei si barbati deopotriva.

5. Aparat masaj Shiatsu termal, terapeutic si tonic

Mama, tata, partenerul de viata, colegul de birou, cea mai buna prietena – oricine are nevoie la un moment dat de un masaj relaxant. Cu ajutorul acestui aparat, sarbatoritul se poate bucura de o sesiune de destresare oricand doreste. Este prevazut cu 3 manere de control presiune, adaptor pentru masina, 8 capete ergonomice. Perfect pentru gat, spate, picioare si zona lombara.

6. Oglinda machiaj cu becuri 4 in 1, pliabila

Pentru adolescente, fete si femei, o oglinda noua de machiaj, decorata cu becuri, este un cadou nemaipomenit. Ofera-i aceasta surpriza si se va bucura foarte mult. Oglinda se pliaza asemenea unei carti si are mai multe zone de marire, 24 de leduri de lumina alba. Se inclina pana la 360 grade, iar baza detasabila poate fi utilizata pentru a depozita diferite ustensile pentru make-up – pensule, rujuri, rimel etc. Butonul de oprit-pornit este tactil, pozitionat in partea din fata.

7. Fantana de ciocolata Fondue

O fantana de ciocolata nu mai este un lux pe care doar cativa si-l permit. Este un cadou inedit pentru o seara romantica in doi, de Ziua Indragostitilor, aniversare relatie sau casatorie, pentru cununia civila, nunta, pentru adolescenti si copii, cadou de casa noua etc. Fabricata din otel inoxidabil si ABS, fantana are un aspect modern si invita la desfatare in valuri si valuri de ciocolata dulce si gustoasa. Este simplu de folosit si de acum se poate gasi in orice bucatarie casnica.

8. Un difuzor aromaterapie cu uleiuri esentiale

Difuzoarele de aromaterapie au devenit foarte populare in ultima perioada, pentru ca functioneaza cu uleiuri esentiale atat de benefice pentru sanatate. Cele mai noi difuzoare aromaterapie au si functie de lampa cu mai multe lumini. Sunt ideale pentru terapii cu aroma pentru combaterea stresului, probleme cu pielea uscata, cu somnul, respiratia etc. Improspateaza atmosfera din casa si energizeaza spatiul de lucru. Difuzoarele de aromaterapie sunt cadouri perfecte pentru oricine, inclusiv pentru cei care fac aerobic, yoga, meditatie acasa.

9. Suport pentru casti Rock On

Cine nu iubeste muzica? Cine nu iubeste rock-ul de calitate? Serios, acest cadou este ideal pentru o multime de persoane, pentru tineri, pasionati de muzica si stil rock. Este fabricat din ghips din rasina si are baza din fetru catifelat, pentru a proteja cat mai bine suprafetele pe care este asezat. Suportul este o emblema pentru fanii muzicii rock, pentru ca afiseaza semnul „horns” atat de cunoscut in lumea rockerilor. Este cadoul perfect de zi de nastere, onomastica, Craciun, aniversare succes, absolvire etc.

10. Cana termosensibila Constelatii

Nu este o cana ca oricare alta, ci o cana termica care isi schimba aspectul atunci cand torni in ea lichid fierbinte – apa, cafea, ceai, ciocolata calda. La inceput ti se pare ca este o cana neagra comuna, dar dupa ce ai turnat in ea bautura preferata, un cer de constelatii se iveste pe peretii canii, un cer care cucereste si uimeste. Cana cadou Constelatii este ideala pentru femei, adolescente, copii si orice persoana visatoare, cu suflet tandru de copil, cu capul in nor, cu inima romantica si cu visele mereu in buzunar.

Iata 10 cadouri ideale pentru a fi oferite cu o ocazie speciala – zi de nastere, onomastica, Ziua Mamei, Ziua Tatalui, Craciun, aniversare casatorie sau relatie, Ziua Indragostitilor etc. Sa faci un cadou inspirat inseamna sa-i bucuri pe cei din jur, sa-ti arati respectul si grija fata de ei.

Adu-ti aminte de ziua lor si spune-le La multi ani cu un cadou de efect, oricat de mic. Declanseaza bucurie, curiozitate, asteptari implinite, zambete pe chipul celor dragi.