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Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței SUA: Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre

Daniela Moise
Autor
Daniela Moise

Sâmbătă, de Ziua Independenței SUA, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”, mulțumindu-le tuturor celor care au „influențat semnificativ evoluția lumii moderne”.

„De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse”, a transmis acesta.

„Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre”, a afirmat Bolojan.

În mesajul său, premierul interimar le-a mulțumit „militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României”.

De asemenea, le-a mulțumit „diplomaților și tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre țările noastre”.

Ilie Bolojan le-a mulțumit și „companiilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani”.

„Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”, a adăugat premierul interimar.

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Bolojan a conchis urând la mulți ani Statelor Unite ale Americii și „prieteniei româno-americane”.

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