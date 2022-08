„Imi pot pune implanturi dentare daca am osteoporoza?“ Raspunsul complet al medicilor stomatologi

Odata cu aparitia tratamentului cu implanturi dentare, pierderea unuia sau a mai multor dinti nu mai reprezinta o tragedie pentru nici un pacient, indiferent de varsta. Aceste mici suruburi inlocuiesc cu succes radacina dintelui pierdut si pot sustine o lucrare fixa definitiva, care arata si se comporta in toate privintele ca un dinte natural.

Confectionate din aliaje de titan, zirconiu sau alte materiale biocompatibile cu organismul uman, diferitele tipuri de implanturi dentare ofera rezultate bune pe termen lung si foarte lung, fara sa afecteze sanatatea pacientilor. Exista totusi o serie de probleme de natura medicala, precum diferite boli cronice, care pot sa afecteze succesul tratamentului.

In fiecare dintre aceste cazuri, este nevoie ca medicul specialist sa fie informat din timp despre starea de sanatate a pacientului. In general, ii va recomanda efectuarea unor analize suplimentare, pentru a cunoaste situatia in detaliu si a lua o decizie in deplina cunostinta de cauza.

sursă foto: iagency.ro

Contraindicatii absolute, relative si locale

Contraindicatiile absolute sunt reprezentate de unele afectiuni generale severe, in cazul carora nu se recomanda nici anestezia si nici interventiile chirurgicale. Printre ele se afla si unele dintre persoanele care sufera de osteoporoza, daca urmeaza un tratament cu bifosfonati.

Celelalte contraindicatii absolute se refera la urmatoarele categorii: tumori maligne active sau afectiuni osoase severe, radioterapie la oasele maxilare, tulburari de coagulare a sangelui, cardiopatii valvulare, infarct recent si insuficienta cardiaca severa. De asemenea, nu se insereaza implanturi dentare persoanelor cu varsta sub 18 ani, deoarece in cazul lor nu s-a finalizat perioada de crestere si formare a oaselor maxilare.

Exista, apoi, contraindicatii relative, mai permisive. Este nevoie de o evaluare amanuntita, pentru a stabili oportunitatea inserarii implanturilor. Cele mai cunoscute astfel de contraindicatii sunt urmatoarele: angina pectorala, anumite boli autoimune si anumite boli psihiatrice, consumul excesiv de alcool, tutun sau droguri si graviditatea. In aceasta categorie intra si diabetul si osteoporoza, in functie de particularitatile starii fiecarui pacient.

In fine, contraindicatiile locale se refera la starea de sanatate a cavitatii bucale. Situatiile in care pacientul nu poate incepe pe loc tratamentul sunt urmatoarele: bruxism, cazurile in care osul alveolar nu are dimensiunile optime pentru a sustine implanturi dentare, pacientii la care sinusurile maxilare ar putea interfera cu insertiile.

Ce este osteoporoza?

Osteoporoza este o afectiune cronica dezvoltata, de regula, ca urmare a unui deficit de calciu in corp. Efectul este scaderea rezistentei osoase si un risc ridicat de fracturi. Boala poate fi gestionata cu succes, dar nu si vindecata.

Diagnosticul de osteoporoza nu inseamna eliminarea posibilitatii de a beneficia de inserarea unor radacini artificiale ale dintilor. Se intampla frecvent ca doar anumite zone ale corpului sa fie afectate, insa maxilarul sa nu aiba de suferit.

Interdictia se aplica doar in cazul pacientilor care iau bifosfonati pe cale intravenoasa. In cazul celor care iau aceleasi medicamente pe cale orala, trebuie consultat medicul de specialitate, in unele cazuri fiind posibil sa se ia decizia de a stopa administrarea pentru cateva luni, astfel incat sa nu interfereze cu procesul de vindecare de dupa inserarea suruburilor.

Daca suferi de osteoporoza, nu inseamna deci ca nu poti beneficia de implanturi dentare. Intreaba-ti medicul si vezi cum si in ce conditii este posibil sa ai parte de aceasta solutie revolutionara!