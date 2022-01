 IMM-urile pot economisi între 30% și 50% din costurile operaționale prin servicii externalizate de resurse umane

Piața globală a serviciilor externalizate de resurse umane este în continuă creștere, pe fondul crizei Covid-19, estimându-se că aceasta va atinge valoarea de 45.8 de miliarde de dolari până în 2027, potrivit studiului „Human Resource Outsourcing (HRO) – Global Market Trajectory & Analytics”. În același timp, se așteaptă ca Europa să devină cea mai mare piață pentru serviciile externalizate de resurse umane.



În România, piața serviciilor de resurse umane a cunoscut o reașezare pe perioada pandemiei, companiile optând către formule de externalizare bazate pe soluții cât mai flexibile și a unor consultanți specializați mai ales pe sociologia și psihologia organizațiilor.



În acest context, agenția românească de recrutare și consultanță strategică în resurse umane Let`s talk HR lansează serviciul „HR Voice”, ce permite oferirea de servicii flexibile de consultanță în resurse umane prin contracte de tip project-based, cu plata în funcție de numărul de ore de consultanță livrate. „HR Voice” vine în sprijinul companiilor care doresc completarea serviciilor de HR, cu implementarea unor programe de dezvoltare organizațională și managerială care contribuie la o creștere mai rapidă pentru companie, prin optimizarea costurilor totale de HR. Statistic, companiile economisesc între 30% și 50% prin externalizarea serviciilor de resurse umane.



Laura Ciornei, fondatoarea și managing partner Let’s talk HR: „Soluția este un tip de ‘HR as a Service’ ce aduce toate beneficiile unui specialist intern, care ajunge să lucreze dedicat pentru organizație, cu toată flexibilitatea unui consultant extern. Totul a pornit de la solicitări venite în ultimul an din partea unor clienți ai agenției ce nu aveau departament de resurse umane intern. Totuși, se confruntau cu situații ce necesitau existența unui astfel de specialist. Tot mai mulți clienți de-ai noștri, mai ales din sectorul IT, organizații mici și medii, trec prin procese de schimbare. Acestea presupun o muncă permanentă de adaptare și inovare prin noi practici organizaționale de HR pentru noile contexte. Prin HR Voice, în baza unui contract extrem de flexibil, clientul poate solicita agenției sesiuni de consultanță pe probleme de: recrutare, onboarding, training și dezvoltare organizațională, managementul performanței, engagement, motivația angajaților, stres organizațional, wellbeing, comp&ben. Sesiunile de consultanță pot fi urmate, dacă e cazul, de crearea unor strategii și programe pentru angajați, așa cum au fost conturate tocmai prin sesiunile inițiale”.



Recrutarea și retenția angajaților printre principalele provocări pentru companiile mici și mijlocii din România în 2022



Pe parcursul anului 2021, companiile românești au fost afectate serios de fenomenul „The Great Resignation”, dezvoltat pe fondul pandemiei Covid-19. Potrivit statisticilor, o treime dintre noii angajați demisionează în primele 6 luni de contract, ceea ce a dus la creșteri ale costurilor de recrutare, formare și menținere a angajaților.



Serviciul „HR Voice”, ca soluție HR on-demand se adresează companiilor mici și mijlocii aflate în căutare de soluții externe nu doar când întâmpină probleme de personal, ci tocmai ca o modalitate permanentă de lucru, dedicată, cu un specialist în resurse umane care ajunge să cunoască îndeaproape compania respectivă. Exact ca în cazul unui abonament medical oferit ca beneficiu extra-salarial – un abonament de prevenție, „HR Voice” poate preveni situații precum: fluctuații ridicate de personal, scăderea nivelului de motivație și performanță, conflicte în echipă, probleme de comunicare sau angajarea unor persoane nepotrivite în organizație.