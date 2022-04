În 2021, Lavazza Group a raportat venituri de 2,3 miliarde de euro

Grupul Lavazza și-a prezentat miercuri rezultatele pentru anul financiar 2021, în care a raportat o cifră de afaceri de 2,308 miliarde de euro, cu indicatori financiari cheie în creștere și un mix pozitiv de produse și canale de distribuție. Scenariul macroeconomic din 2022 se anunță a fi unul complex, atât din cauza pandemiei Covid-19, cât și a inflației în creștere, care duce la creșterea costului materiilor prime.

Anul 2021 a debutat cu o perioadă deosebit de agitată în cazul tuturor materiilor prime, iar, în sectorul agricol, cafeaua a cunoscut cele mai semnificative creșteri de preț, cu o creștere de aproximativ 80% în 2021, atât pentru soiurile Arabica, cât și pentru Robusta. Aceste creșteri au fost determinate, în principal, de problemele din lanțul de aprovizionare la nivel mondial și de pagubele provocate de fenomenele meteorologice cauzate de schimbările climatice. Acești factori vor avea un impact asupra producției din 2022, previziunile indicând o recoltă redusă de cafea și o menținere a condițiilor inflaționiste, ceea ce înseamnă că prețurile la cafea vor rămâne semnificativ mai mari.

La acest context dificil se adaugă scenariul geopolitic actual, în care conflictul dintre Rusia și Ucraina are un impact pe numeroase fronturi. Pe lângă sancțiunile internaționale și scăderea valorii rublei, principalele efecte se resimt asupra materiilor prime pentru care Rusia și Ucraina sunt producători și exportatori importanți, cum ar fi gazele, petrolul și metalele.

Lavazza a decis să suspende toate activitățile în Rusia și, din cauza situației de forță majoră și a imposibilității de a furniza produsele noastre pe piață, a fost, de asemenea, nevoită să oprească temporar distribuția în Ucraina.

„Grupul și Fundația Lavazza s-au angajat să îi ajute pe cei afectați de război încă de la debutul situației de urgență, atât prin donații către diverse ONG-uri cu care colaborăm de ani de zile, cât și prin trimiterea de produse de primă necesitate către organizațiile care lucrează pentru a le oferi sprijin, în speranța că situația va reveni la normal cât mai curând posibil”, a declarat Antonio Baravalle, CEO al Grupului Lavazza. „Rezultatele excelente din 2021 reprezintă un moment semnificativ pentru Grupul nostru, dar și o premisă bună pentru a aborda un an extrem de complex și provocator, din cauza creșterii prețului tuturor materiilor prime pe care le folosim – în primul rând a cafelei verzi, dar și a ambalajelor, energiei, logisticii – precum și din cauza riscurilor care derivă din dramatica situație geopolitică actuală”.

Rezultatele din 2021 raportate de Lavazza Group demonstrează soliditatea companiei, popularitatea uriașă a produselor sale și recunoașterea globală a valorii mărcii sale. În 2021, într-un context economic și social încă afectat de pandemia Covid-19, Grupul a raportat pentru prima dată o cifră de afaceri de peste 2,3 miliarde de euro și rezultate îmbunătățite pe toate canalele și zonele geografice.

În 2021, Grupul a raportat venituri în creștere cu 11% față de 2020, în timp ce Poziția Financiară Netă este pozitivă, la 283 de milioane de euro, cu un cash flow operațional de 203 milioane de euro, o îmbunătățire față de 2020 (125 de milioane de euro) și o confirmare a performanței operaționale excelente a Grupului.

Principalii factori de creștere sunt, în primul rând, redresarea vânzărilor pe canalul Out Of Home (revenind la 80% din valoarea raportată în 2019), după încetinirea cauzată de Covid, și creșterea constantă a veniturilor pe canalul Home (+6,3% față de 2020 și +23,8% față de 2019), în ciuda tendințelor pieței care sunt similare cu nivelurile de dinainte de Covid.

De asemenea, la nivel geografic, Grupul a raportat o creștere a vânzărilor și performanțe bune la nivel general, atât pe piețele mai mature, cum ar fi Italia (+6%) și Franța (+10%), cât și pe cele în creștere, cum ar fi America de Nord (+21%) și Germania (+14%), ceea ce atestă soliditatea mărcilor Grupului în toate zonele.

Mixul de produse a generat beneficii semnificative datorită dezvoltării segmentului Beans, care este cel mai dinamic de pe piață și unde Lavazza raportează o creștere a vânzărilor de două ori mai mare decât rata medie a pieței (+16,9% – Lavazza vs. +8,5% – piață). În segmentul din ce în ce mai competitiv, Single Serve (mașini de cafea și capsule), Grupul continuă să-și implementeze planul de lansare pe piață a capsulelor din aluminiu neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2.

Profitul EBITDA (câștigurile înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizări) al Grupului se ridică la 312 milioane de euro, față de 253 milioane de euro în 2020 (+23,3%), cu un profit al tuturor câștigurilor de 13,5%, situat la nivelul de dinaintea pandemiei din 2019, comparativ cu 12,1% în 2020.

Nivelul EBIT (câștigurile înainte de dobânzi și taxe) se situează la 163 de milioane de euro, față de 108 milioane de euro în 2020 (+50,9%), cu un profit EBIT de 7,1%. Ca și în cazul EBITDA, profitul EBIT a revenit la nivelurile pre-pandemice (în 2019 s-a situat la 7,1%).

Profitul net de 105 milioane de euro reprezintă o creștere de 44% față de cele 73 de milioane de euro de anul trecut.

Pe parcursul anului, pe lângă rezultatele excelente ale declarației de venit și bilanț financiar, s-a adăugat o prezență internațională mai puternică, în special prin intermediul Joint Venture-ului cu Yum China pentru dezvoltarea de cafenele în această țară. De asemenea, au fost confirmate investițiile în proiecte de cercetare și dezvoltare, iar Grupul este determinat să continue să integreze criteriile ESG, abordarea care ia în calcul politici de mediu, sociale și de guvernare în modelul său de afaceri.

Angajamentul Lavazza implică o strategie de sustenabilitate de mediu bazată pe trei direcții și acțiuni: măsurarea impactului, planuri de reducere a impactului și planuri de compensare, care se traduc prin achiziționarea de credite de carbon, cu scopul de a atinge neutralitatea în materie de emisii de carbon. Mai detaliat, Grupul continuă să implementeze „Roadmap to Sustainabile Packaging”, plan care are ca obiectiv ca întregul portofoliu de ambalaje să devină reutilizabil, reciclabil sau compostabil până în 2025. Planul se bazează pe conceptul Sustainable By Design, care urmărește o utilizare cât mai responsabilă și mai eficientă a materialelor, pe baza principiilor de design ecologic.