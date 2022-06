În atenţia tuturor contractanţilor, asiguraţilor şi beneficiarilor de contracte (poliţe) de asigurări ai ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.

Societatea de asigurare ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. (denumită în continuare „ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ”), persoană juridică română, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Șos. București-Ploiești, nr. 1A, Clădirea A, et. 4, Unitatea 4C, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/6000/2009, având cod unic de înregistrare 25569690, capital social subscris şi vărsat 68.345.844 LEI, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-066, în calitate de asigurător cedent, prin reprezentanții săi legali, în conformitate cu art. 21 alin. 5 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, coroborate cu art. 8 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, anunță prin prezenta intenția de transfer a întregului portofoliu de asigurări al ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ către societatea de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate administrată în sistem dualist înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 2, Secțiunea 1, Sector 2, 020334, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5098/2008, având CUI RO23545104, reprezentată legal prin Tiberiu Cristian Maier, („SIGNAL IDUNA”), în calitate de asigurător cesionar.

Condițiile generale și speciale ale contractelor de asigurare încheiate de ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ rămân neschimbate și vor fi preluate ca atare de către SIGNAL IDUNA.

Transferul de portofoliu se va desfășura și va respecta prevederile legislației în vigoare și, în special, ale Normei ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național.