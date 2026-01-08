În interiorul laboratoarelor Dyson: o privire în viitorul AI, al viziunii și al inovației care prinde viață în 2026

Anul 2026 marchează un moment de referință pentru Dyson: mai multe lansări ca niciodată și progrese majore în robotică, inteligență artificială și inovație. Susținute de AI, produsele Dyson devin din ce în ce mai intuitive, adaptându-se în timp real pentru performanță precisă și eficiență fără efort, arată un comunicat de presă.

Dyson lansează filmul „Eye to Eye: Dyson’s vision for 2026” – o incursiune în laboratoarele Dyson, acolo unde inginerii dezvoltă tehnologii de ultimă generație, robotică și inteligență artificială, tehnologii care vor defini următoarea generație de produse inteligente.

În septembrie, Dyson a prezentat deja un prim val de produse care ilustrează această direcție. Printre ele se numără Dyson Spot+Scrub™ AI, un robot pentru curățare umedă și uscată, echipat cu AI pentru detectarea petelor și comportament adaptiv. Recunoaște aproape 200 de obiecte (cabluri, șosete etc.), verifică îndepărtarea petelor și revine până la eliminarea completă.

Tot în această nouă eră a curățeniei inteligente se înscrie și Dyson Clean+Wash Hygiene™, un aspirator ușor, umed și uscat, creat pentru igienă superioară pe pardoseli dure, fără filtre neigienice care adăpostesc bacterii. Toată murdăria și apa murdară rămân în capul de curățare. Rola din microfibră ultra-absorbantă (84.000 microfibre/cm²) curăță mai mult la fiecare trecere.

Pe zona de aspirare, Dyson a lansat Dyson V16 Piston Animal™, cel mai puternic aspirator stick al companiei de până acum. Echipat cu un nou motor Hyperdymium™ și tehnologii inteligente de ajustare automată, acesta este proiectat pentru performanță maximă pe toate tipurile de pardoseli, colectând eficient praful fin și părul, fără încurcare. Este un exemplu al modului în care Dyson combină puterea, senzorii și software-ul pentru o experiență de curățare mai inteligentă.

În paralel, Dyson continuă să reinventeze formatele. Dyson PencilVac™ propune o abordare complet nouă în Floorcare, cu un design ultra-subțire și tehnologii de separare și iluminare care schimbă modul în care utilizatorii văd și curăță praful. În categoria purificării, Dyson HushJet™ introduce un format compact, extrem de silențios, care demonstrează cum aerodinamica avansată și ingineria de precizie pot transforma experiența de purificare a aerului.

Toate aceste lansări sunt doar începutul. „Eye to Eye: Dyson’s vision for 2026” surprinde momentul în care Dyson își accelerează investițiile în AI pentru a crea dispozitive care nu doar funcționează, ci percep, învață și se adaptează.