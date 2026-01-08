Sănătate

FACIAS sesizează autoritățile statului și solicită Ministerului Sănătății declanșarea unei anchete privind decesul suspect al unui tânăr de 25 de ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat declanșarea unor anchete urgente pentru a clarifica atât cauzele decesului, cât și modul în care a fost gestionat cazul tânărului de 25 de ani rănit într-un accident rutier produs la data de 2 ianuarie 2026, în localitatea Vernești. Acesta a decedat după trei zile de internare la Spitalul Județean de Urgență Buzău, fără a fi supus intervenției chirurgicale necesare pentru fractura gravă suferită.

În acest context, FACIAS a solicitat Ministerul Sănătății efectuarea de urgență a unui control la Spitalul Județean de Urgență Buzău, precum și identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor responsabile pentru tragedia produsă.

Totodată, FACIAS a sesizat Colegiul Medicilor din România, solicitând declanșarea unei proceduri disciplinare pentru stabilirea cu exactitate a responsabilităților profesionale în acest caz și pentru a verifica dacă deciziile medicale luate în privința lui Gabriel Bumbăcea au respectat standardele de bună practică medicală.

O altă sesizare a fost adresată Direcția de Sănătate Publică Buzău pentru efectuarea de urgență a unei anchete care să stabilească dacă protocoalele clinice aplicabile traumatismelor severe au fost respectate în cazul tânărului.

Potrivit datelor făcute publice, Gabriel Bumbăcea era pasager într-un autoturism care a fost implicat într-o coliziune frontală. Tânărul a suferit o fractură de femur și a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția de Ortopedie, unde a fost imobilizat și lăsat sub observație. Deși accidentul a avut loc vineri, 2 ianuarie, intervenția chirurgicală nu a fost efectuată de urgență, pacientul fiind practic lăsat neoperat pe durata întregului weekend.

Reprezentanții spitalului au declarat că fractura închisă de femur nu ar reprezenta o urgență medicală imediată și că pacientul a fost programat pentru operație abia luni, 5 ianuarie 2026. Fractura de femur poate fi asociată cu riscuri grave, precum embolia grasă, tromboembolismul și alte complicații care pun rapid viața în pericol în lipsa unei intervenții și monitorizări adecvate.

În dimineața zilei de 5 ianuarie 2026, cu doar câteva ore înainte de intervenția chirurgicală programată, starea de sănătate a lui Gabriel Bumbăcea s-a deteriorat brusc, acesta fiind transferat la secția de Terapie Intensivă, unde a decedat.

Această acțiune face parte din campania FACIAS privind reforma răspunderii medicale în cazurile de malpraxis din România. FACIAS va monitoriza ancheta în acest caz până când cei vinovați vor fi trași la răspundere.

