În plină pandemie, Italia intră în criză politică. Guvernul, în pragul imploziei

În plină pandemie de coronavirus, Italia a ajuns în pragul căderii guvernului. Liderul formațiunii Italia Viva, fostul premier Matteo Renzi, a anunțat miercuri după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, demisia a doi doi miniștri reprezentând partidul său, cel al Agriculturii și cel al Familiei, și a unui subsecretar de stat pentru Afaceri Europene, ceea ce echivalează cu ieșirea partidului lui Renzi din coaliția guvernamentală.

În plus, guvernul condus de Giuseppe Conte nu mai dispune de sprijin majoritar în Senat. Fără susținerea celor 18 senatori ai partidului Italia Viva, guvernul va avea nevoie de alt sprijin în Senat (În Camera Deputaților situația este încă bună).

Surse informate din administrația italiană afirmă că, practic, după demisia celor doi miniștri, dar și a criticilor severe din ulimele săptămâni lansate de Matteo Renzi, în special la adresa gestionării crizei sanitare și a crizei economice grave cu care se confruntă țara, guvernul de la Roma se află în pragul imploziei.

“Ne aflăm în pragul unei crize politice pe care în mod sigur țara nu o va înțelege”, a declarat presei Giuseppe Conte, invocând actuala situație “atât de complexă și dificilă” în care se află țara, “marcată de atâtea provocări”, dintre care cea mai gravă este pierderea a aproape 80.000 de vieți omenești cauzată de coronavirus. Giuseppe Conte a anunțat că lucrează la un program pentru sfârșitul actualei legislaturi și a lansat apelul la “colaborare constructivă,la o mai bună coeziune a forțelor majorității”.

Reproșurile lui Renzi

Premierul Conte este criticat sever de Matteo Renzi pentru modul “solitar” în care înțelege să gestioneze pandemia, dar și pentru planul său ce vizează un mod personal de cheltuire a peste 200 miliarde de euro pe care Italia le va primi de la Uniunea Europeană în cadrul planului european de relansare. De altfel, o versiune a planului lui Conte, adoptat marți în guvern, a determinat cei doi miniștri reprezentând partidul lui Renzi să se abțină și să demisioneze.

“Noi nu vom permite nimănui să aibă depline puteri. Obiceiul de a guverna prin decrete-legi reprezintă pentru noi o atingere adusă regulilor jocului… Cerem respectarea regulilor democratice”, a declarat Matteo Renzi. Acesta nu a avut nimic împotriva unor persoane sau a unor formule, ceea ce a lăsat a se înțelege că acceptă un nou guvern condus tot de Giuseppe Conte. A făcut însă precizarea că exclude orice alianță cu extrema dreaptă suveranistă, respectiv cu Liga lui Matteo Salvini.

Giuseppe Conte și-a exprimat dezamăgirea față de poziția partidului lui Matteo Renzi, care a ales să-i trimită demisiile miniștrilor lor prin mail, atrăgând atenția asupra consecințelor unei crize guvernamentale pentru țară, aflată în plină pandemie.

