În sfârșit, Declarația Unică, spre normalitate

Pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost pusă în transparență decizională o OUG care aduce modificări importante Declarației Unice, dar și veniturilor din chirii. Astfel, dacă în prezent fiecare coproprietar, de exemplu soții, trebuia să depună Declarație Unică, ajungându-se uneori la situații hilare în care contribuția la sănătate de 10% să fie mai mare decât chiria încasată (de exemplu pentru 2 pensionari, soț și soție, care aveau fiecare venituri din chirii mai mici decât 6 salarii minime brute pe economie, dar care erau obligați să plătească 10% contribuții de sănătate la cele 6 salarii minime brute fiecare deoarece depuneau separat Declarația Unică, fiind coproprietari), prin acest proiect de OUG se propune ca Declarația Unică să fie depusă doar de o singură persoană, astfel:

,,La articolul 83, după alineatul (5), se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7) cu următorul cuprins: (6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. În situația în care bunul este deținut în comun, prin contractul de închiriere sau, după caz, prin actul de modificare a acestuia, se desemnează proprietarul, uzufructuarul sau alt deținător legal care îndeplinește această obligație. (7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

Este o normalitate această modificare, deoarece, așa cum am arătat mai sus, în prezent pot apărea situații cu totul și cu totul hilare.

O altă modificare importantă este aceea că se scoate din Declarația Unică partea de declarare a venitului estimat și se va depune doar declarația cu venitul realizat, ceea ce este și normal, deoarece declararea venitului estimat nu avea nicio noimă, nu folosea la nimic, doar birocrație în plus. Prin scoaterea acestei secțiuni din Declarația Unică, dintr-o dată s-a redus numărul de pagini al Declarației Unice la jumătate. În acest sens, articolele 120 și 120^1 din Codul fiscal se abrogă.

O altă prevedere importantă este aceea că se modifică și articolul 174^1, iar cel mai importantă lucru este acela că alin.(19) din actualul Cod Fiscal dispare, alineat care obligă contribuabilul să plătească contribuție de sănătate chiar dacă are venituri sub 6 salarii minime brute. Iată ce prevede acum acest alineat: ,,(19) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care în anul de realizare a veniturilor:

a)nu au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile;

b)nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1);

c)nu au obţinut venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.”

Or, prin proiectul de OUG acest alineat dispare. O normalitate, de atfel.

În final, începând cu veniturile aferente anului 2025 se introduce Declarația Unică precompletată, conform acestei OUG:

,,ART. III (1) Începând cu veniturile aferente anului 2025, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite contribuabilului declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precompletată cu datele privind veniturile realizate și impozitul pe venit datorat, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și cuantumul contribuțiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informațiilor disponibile în bazele de date. (2) Procedura de precompletare, verificare și transmitere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.