În ultimul an, Banca Română de Credite și Investiții și-a dublat numărul angajaților

Banca Română de Credite și Investiții (BRCI) și-a consolidat, în ultimul an, prezența pe piața din România, dezvoltându-și activitatea și dublând numărul de angajați.

Astfel, în primul an de la relansarea activității, capitalul social al instituției bancare a fost majorat cu 35 milioane de lei, iar portofoliul de credite al Băncii Române de Credite și Investiții a crescut de 8,7 ori la sfârșitul primului trimestru al 2021 față de perioada corespunzătoare din 2020.

De asemenea, în ultimele 12 luni, banca și-a dublat numărul de angajați – 80% dintre aceștia provin din domeniul bancar, având, în medie, 15 ani de experiență – fapt care poziționează instituția bancară pe un loc de încredere în piața forței de muncă, în contextul în care industria din care face parte a trecut printr-un proces de consolidare pe fondul pandemiei, dar și al digitalizării puternice (139 de sucursale au fost închise și 349 de angajați au plecat din sistemul bancar, în primele nouă luni ale anului trecut, potrivit unor date transmise, la finele anului 2020, de Banca Națională a României).

BRCI pune accentul pe învățare și perfecționare continuă, astfel că organizează periodic training-uri pentru angajații săi, cu scopul de a se asigura că aceștia pot răspunde cât mai bine nevoilor clienților.

“În ultimul an, chiar și în contextul situației dificile aduse de pandemie, ne-am dublat numărul de angajați, capitalul social a fost majorat cu 35 milioane lei și am crescut portofoliul de credite, acestea fiind doar câteva dintre elementele care ne-au ajutat să ne extindem activitatea. Mai mult, în ultimele 14 luni, am investit peste 1 milion de euro în soluții tehnologice inovatoare, asemenea conceptului MIND – o platformă exclusiv digitală, care răspunde în mod direct nevoilor clienților, în ceea ce privește banking-ul digital. Platforma asigură, printre altele, posibilitatea deschiderii conturilor 100% digitale și apoi accesarea produselor băncii. Obiectivul nostru este să utilizăm expertiza angajaților noștri și să valorificăm sprijinul acționarilor pentru a ne continua activitatea în sectorul financiar într-un mod sustenabil și pentru a genera valoare adăugată, integrând tehnologia în strategia noastră de business și oferind produse din ce in ce mai competitive” – George Ciobănașu, președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții

BRCI își propune să dezvolte în continuare soluții financiare optime, care să răspundă nevoilor existente ale clienților din portofoliu și să-și extindă activitatea pe piața din România.

Banca Româna de Credite și Investiții S.A. a funcționat până la 13 martie 2014 sub numele de ATE BANK ROMÂNIA S.A., și până în 2006, sub numele de Banca pentru Mica Industrie și Liberă Inițiativă – Mindbank SA. A fost înființată în România în anul 1990, iar la data de 18 decembrie 2013, s-a finalizat și decontat tranzacția, în urma căreia domnul Dorinel Umbrărescu a devenit acționarul majoritar, prin preluarea integrală a participației deținute de Piraeus Bank SA Grecia. La data de 28.02.2020, s-a finalizat și decontat tranzacția în urma căreia domnul Gupta Sanjeev a devenit acționarul majoritar cu o cotă de 99,59%.