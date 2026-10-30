Inspecția Muncii: Amenzi de peste 8,7 milioane de lei și 206 persoane depistate în muncă nedeclarată

În perioada 19–23 octombrie 2026, inspectorii de muncă au desfășurat, la nivel național, 1.792 de controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor, au fost aplicate 1.303 sancțiuni, dintre care 423 de amenzi, în valoare totală de 8.717.300 de lei. Totodată, au fost aplicate 880 de avertismente și dispuse 2.422 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

RELAȚII DE MUNCĂ

În domeniul relațiilor de muncă au fost realizate 1.077 de controale, fiind aplicate 473 de sancțiuni, dintre care 262 de amenzi, în valoare de 7.778.800 de lei. Au fost aplicate 211 avertismente și dispuse 1.509 măsuri. În cadrul acțiunilor de control au fost depistate 206 persoane în muncă nedeclarată. Principalele nereguli constatate în domeniul RM: – utilizarea muncii nedeclarate; – încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă.

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 715 controale, fiind aplicate 830 de sancțiuni, dintre care 161 de amenzi, în valoare de 938.500 de lei. Au fost aplicate 669 de avertismente și dispuse 913 măsuri. Inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcțiune a 8 echipamente de muncă. Principalele nereguli constatate în domeniul SSM: – lipsa echipamentelor individuale de protecție și neconformitatea echipamentelor de muncă; – deficiențe privind instruirea și informarea lucrătorilor în domeniul SSM; – nerespectarea cerințelor privind medicina muncii și evaluarea psihologică, evaluarea riscurilor profesionale, elaborarea planurilor proprii de securitate și sănătate în muncă și aplicarea procedurilor interne; – deficiențe privind organizarea șantierelor și nerespectarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor fizice, chimice și electrice; – nerespectarea obligațiilor de evidență și raportare a evenimentelor și neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

„Siguranța la locul de muncă nu trebuie privită ca o simplă obligație legală, ci ca o responsabilitate față de fiecare om. Nicio activitate economică nu poate justifica expunerea lucrătorilor la riscuri care pot fi prevenite. Respectarea legii începe cu asumarea responsabilității, iar acolo unde această responsabilitate lipsește, intervenția autorităților este esențială.” – a declarat Mihai Nicolae UCĂ, Inspector General de Stat Adjunct.