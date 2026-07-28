Instalații energetice noi, funcționale, de 500 MW stau oprite, în condițiile în care România are nevoie acum de orice MW disponibil

Sursa: e-nergia.ro

Datele Transelectrica arată că o capacitate energetică nou construită de 508 MW în parcuri eoliene, fotovoltaice sau în baterii, este oprită deși a trecut toate testele tehnice. Potrivit legislației, unitățile noi nu pot fi pornite decât cand vor avea licență. Proces birocratic care este, uneori, destul de lung.

“La data de 16.07.2026 puterea instalată a capacităților care au finalizat testele de conformitate, au obţinut certificatul de conformitate de la CNTEE Transelectrica SA, dar sunt oprite până obținerea licenţei de exploatare comercială şi înscrierea într-un PRE, este de 508 MW, din care:

eolian -97 MW;

fotovoltaic – 229 MW;

instalații de stocare – 182 MW”.

Acesta a fost răspunsul Transelectrica la o solicitare transmisă de noi referitoare la proiectele energetice finalizate, funcționale, dar care au fost oprite după teste pentru că încă nu au primit toate avizele pentru exploatarea comercială.

Situația despre care opinia publică știe destul de puține, dar cu are oamenii din energie, și mai ales investitorii, sunt familiarizați este aceea că deși sunt momente în care sistemul energetic are nevoie de fiecare MW disponibil, parcuri fotovoltaice și eoliene finalizate stau oprite, așa că centrale cu o putere totală de zeci, poate uneori sute de MW nu produc, deși pot să o facă.

Acum, după cum vedeți mai sus, avem unități de generare de energie din surse regenerabile și de stocare cu o putere de peste 500 MW care pur și simplu stau, deși, pe fondul opririi unității 1 de la Cernavodă din cauza debitului mic al Dunării, în vârfurile de seară sistemul are nevoie de orice MW disponibil care să descarce energie în rețea.

Mecanismul ține de reglementare. Astfel, după ce un investitor termină un parc eolian sau fotovoltaic, îl energizează și începe funcționarea în teste, solicitate de operatorul rețelei. După această perioadă, desigur necesară, în care se pun la punct ultimele chestiuni tehnice solicitate de Transelectrica, noua centrală electrică primește ceea ce se cheamă certificat de conformitate tehnică, ceea ce arată că centrala este OK din punct de vedere tehnic să funcționeze și să injecteze energie în rețea.

Însă, imediat după ce obține acest certificat, centrala trebuie să fie oprită, după ce primește consemn în acest sens chiar de la Transelectrica, pentru că așa este reglementarea actuală.

Investitorul care a obținut certificatul de conformitate tehnică trebuie să mai obțină apoi certificatul final de racordare de la Transelectrica, apoi licența de operare comercială de la Autoritatea de Reglementare (ANRE), care este eliberată de Comitetul de Reglementare.

Odată obținută licența, producătorul trebuie trebuie să își asume responsabilitatea echilibrării (PRE) în mod direct sau prin delegarea acesteia către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) licențiată. Iar apoi trebuie să se înscrie la OPCOM/BRM, pe piața/piețele în care intenționează să vândă energia. Abia acum centrala poate fi pornită din nou și poate produce și vinde energie electrică.

Care este perioada în care o capacitate nouă stă oprită din acest motiv. Din ce am aflat de la oameni din piață, nu există una standard: licența se poate obține într-o săptămână sau chiar în două luni, în funcție de cât de rapid a fost depusă toată documentația. Pe de altă parte, chiar dacă în discuții informale mulți investitori acuză lentoarea celor de la ANRE sau Transelectrica, aici se reclamă totuși un deficit de personal – doar câțiva oameni s-ar ocupa în fiecare loc de actele pentru eliberarea licențelor finale, ceea ce lungește procesul.