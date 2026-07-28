A.N.P.C. Estival 2026: amenzi de peste 1 milion de lei aplicate operatorilor economici

În perioada 20-26 iulie 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ”A.N.P.C. Estival 2026”, au desfășurat controale în stațiunile de pe litoralul românesc, verificând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

• 197 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 1 milion de lei

• 94 avertismente

• valoarea totală a produselor verificate a depășit 148.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 29.000 lei

• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 21.000 lei

• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

Principalele abateri constatate:

• prestarea serviciilor în spații neautorizate;

• deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea;

• deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe ambalajul jucăriilor;

• comercializarea jucăriilor periculoase (lasere, slime);

• lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact);

• inexistența instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română;

• lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor;

• nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activitățile de operare a plajelor turistice;

• întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea, absența pediluviului) precum și zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate

nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde;

• lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen;

• utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

• absența graficelor de monitorizare a uleiului;

• comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

• nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare;

• materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată;

• utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități;

• lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;

• comercializarea unor suveniruri fără date de identificare și caracterizare;

• neafișarea plachetei privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și a informației „Telefonul Consumatorului”.