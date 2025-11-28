Președintele României, Nicușor Dan: Republica Populară Chineză este un partener important pentru România

Pe 27 noiembrie, noul Ambasador al Republicii Populare Chineze la București, Chen Feng, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui României, Nicușor Dan.

Domnul Ambasador Chen a declarat că prietenia tradițională dintre China și România este profundă, iar în cei 76 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, cele două părți s-au respectat reciproc și s-au tratat de pe poziții egale, dezvoltând o relație bilaterală sănătoasă și stabilă. Partea chineză este dispusă să lucreze împreună cu România pentru a consolida încrederea politică, a aprofunda cooperarea reciproc avantajoasă, a extinde schimburile prietenești și a promova noi progrese în Parteneriatul Amplu de Prietenie și Cooperare dintre cele două țări.

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe domnul Ambasador pentru preluarea mandatului și a declarat că România acordă o mare importanță relațiilor de prietenie cu China și dorește să le consolideze în continuare, inclusiv prin extinderea cooperării practice în domenii precum economia și comerțul, promovarea echilibrului comercial bilateral și a dezvoltării durabile. Părțile pot menține comunicarea prin instituțiile competente pentru a genera mai multe rezultate ale cooperării.

“În cursul discuțiilor cu ambasadorul Chen Feng, Președintele României a transmis că Republica Populară Chineză este un partener important pentru România și că țara noastră dorește să dezvolte în continuare o relație bazată pe cooperare pragmatică, interese comune și respect reciproc, valorificând, astfel, cei peste 75 de ani de relații diplomatice.

Președintele Nicușor Dan a subliniat interesul țării noastre pentru consolidarea unei agende bilaterale constructive și a evidențiat faptul că, pentru România, este importantă înregistrarea de progrese în proiectele de cooperare economică, în special reducerea deficitului comercial în creștere.

În cadrul întrevederii, a fost exprimat interesul reciproc pentru dinamizarea colaborării economice, precum și potențialul important al domeniilor agricultură, produse agroalimentare, turism și transporturi” – se menționează în comunicatul oficial al Președinției României.