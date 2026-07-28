TIFF Chișinău a adus peste 3.200 de iubitori ai cinematografiei la cea de-a șasea ediție

Peste 3.200 de spectatori au luat parte la cea de-a șasea ediție TIFF Chișinău (24-26 iulie 2026), care a transformat, timp de trei zile, capitala Republicii Moldova într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de film și profesioniștii din industria cinematografiei. Finanțat pentru al treilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, festivalul a adus în program filme românești și internaționale de autor, discuții cu echipele de producție, masterclass-uri cu invitați speciali și workshop-uri dedicate profesioniștilor.



„Filmul are puterea de a apropia oamenii și de a spune povești care ne privesc pe toți, dincolo de granițe. La a șasea ediție consecutivă, TIFF Chișinău arată că dialogul cultural dintre România și Republica Moldova se aprofundează și se întărește an de an. Vom continua să investim în astfel de proiecte, pentru că ele aduc publicul din Republica Moldova mai aproape de identitatea și valorile pe care le împărtășim”, a declarat Vlad Oleniuc, director al Direcției Management și Comunicare, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Cu o sală plină la Cinema Odeon, TIFF Chișinău a dat startul celei de-a șasea ediții în prezența invitaților festivalului, printre care s-au numărat Mihai Chirilov, directorul artistic al Festivalului Internațional de Film Transilvania, și Oana Giurgiu, directoarea executivă TIFF. Seara a fost deschisă cu proiecția filmului Trei zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), iar la final scenaristul Radu Grigore, directorul de imagine Alexandru Dorobanțu și actorii Marin Cumatrenco, Iulian Enache și Elias Ferchin au rămas la o discuție cu publicul despre culisele filmului și experiența filmărilor.



Atmosfera s-a păstrat pe tot parcursul festivalului. Sălile au fost pline, iar spectatorii au rămas, seară de seară, la sesiunile de întrebări și răspunsuri cu invitații. Programul a adus la Chișinău unele dintre cele mai așteptate filme românești ale momentului, alături de producții apreciate în marile festivaluri internaționale și de mai multe premiere naționale. Printre acestea s-au numărat Cravata galbenă (r. Serge Ioan Celebidachi), cel mai vizionat film românesc al anului 2025, Jurnalul unei cameriste, noul lungmetraj al lui Radu Jude, selecționat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes a Festivalului de la Cannes, și documentarul hibrid Pionul lui Lenin, prezentat în prezența regizorul Dragoș Turea, producătoarei Nicoleta Cocoță, editorului Mircea Lăcătuș, coloristului Laurent Morel, dar și a protagoniștilor Nadejda și Ion Voloc. La finalul proiecției, filmul a fost răsplătit cu minute în șir de aplauze, iar discuția cu realizatorii a continuat într-o sală plină de întrebări și curiozitate.



Filmele cu și pentru adolescenți au fost reprezentate de două titluri remarcabile din ultimul an: De capul nostru (r. Tudor Jurgiu), prezentat de actrița Denisa Vraja, și Kîzîm, care a fost urmat de o întâlnire regizorul Radu Potcoavă, scenaristul Elias Ferchin și Yeliz Mustafa, interpreta rolului principal.



Alături de lungmetraje de ficțiune, publicul a descoperit la Cineplex Loteanu și documentare recente, cum ar fi Atât de familiar, proiectat în prezența regizoarei Rachel Taparjan, dar și o selecție de scurtmetraje în aer liber la ArtCor, care au propus perspective noi asupra cinematografiei contemporane și au transformat curtea interioară a hub-ului creativ într-un spațiu de proiecție efervescent. Dintre filmele străine ce au făcut parte din selecția TIFF Chișinău, două titluri au cucerit categoric inimile publicului: Ultimul viking (The Last Viking, r. Anders Thomas Jensen) și Străinul (L’Étranger), ecranizarea lui François Ozon după celebrul roman al lui Albert Camus, pentru care sălile s-au dovedit neîncăpătoare.

TIFF Chișinău nu a însemnat însă doar proiecții de film. Componenta dedicată industriei s-a numărat printre cele mai animate momente ale acestei ediții. Workshopurile au oferit participanților întâlniri directe cu profesioniști din diferite domenii ale cinematografiei, într-un format practic și interactiv. Oana Giurgiu a susținut un workshop dedicat producției de film, în care participanții au lucrat pe modele de bugete și planuri de finanțare. Alexandru Dorobanțu a pornit de la o proiecție specială a filmului 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), urmată de o discuție despre aspectele creative și tehnice ale imaginii de film. Radu Grigore a lucrat aplicat pe scenariile participanților, de la idei aflate în dezvoltare până la proiecte deja scrise, iar Replica Film School a propus exerciții practice de actorie de film.



Programul a fost completat de masterclass-ul de actorie susținut de Marina Palii, care a vorbit despre parcursul unui actor și oportunitățile din industrie, și sesiunea dedicată dezvoltării filmului documentar, coordonată de Elena Martin, care a abordat problemele de producție și pregătirea dosarelor pentru finanțări. Ambele s-au bucurat de un interes consistent din partea publicului.



„Încheiem această ediție cu bucuria că TIFF Chișinău a fost, încă o dată, mai mult decât un festival de film: un spațiu al întâlnirilor, al dialogului și al poveștilor care aduc oamenii împreună. Cea mai mare satisfacție pentru noi este să vedem că filmele continuă să nască întrebări, idei și conversații dincolo de sala de cinema. Le mulțumim spectatorilor, invitaților și partenerilor care au făcut posibilă această ediție prin prezența și implicarea lor”, a declarat Alexandra Boghiu, Project Manager TIFF Chișinău.



