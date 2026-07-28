BRCC: Industria auto, utilajele și serviciile pentru companii susțin relația comercială dintre Regatul Unit și România, în valoare de 10,3 miliarde de lire sterline

Noile date evidențiază principalele industrii care susțin comerțul bilateral și relevă noi oportunități de cooperare sectorială

Autoturismele rămân principala categorie de bunuri exportate de România în Regatul Unit, atingând valoarea de 1,3 miliarde de lire sterline



Industria auto, utilajele, bunurile de consum, echipamentele electrice și serviciile pentru companii susțin relația economică dintre Regatul Unit și România. Potrivit celor mai recente date publicate de Departamentul pentru Afaceri și Comerț al Regatului Unit, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate la finalul trimestrului al patrulea din 2025, în creștere cu 4,9% față de anul precedent. Exporturile britanice către România au crescut cu 7%, până la 3 miliarde de lire sterline, în timp ce importurile Regatului Unit din România au crescut cu 4%, ajungând la 7,3 miliarde de lire sterline. Astfel, România ocupă locul 32 în clasamentul celor mai importanți parteneri comerciali ai Regatului Unit.

Comerțul cu bunuri continuă să fie susținut de activitatea puternică din industrie și producție. Autoturismele au reprezentat principala categorie de bunuri importate de Regatul Unit din România, atingând valoarea de 1,3 miliarde de lire sterline și reprezentând 30,4% din totalul importurilor britanice de bunuri din țara noastră, după o creștere anuală de 18,4%. Printre celelalte categorii importante s-au numărat băuturile și produsele din tutun, utilajele industriale de uz general și echipamentele electrice. Exporturile britanice de bunuri către România au fost dominate de băuturi și produse din tutun, generatoare mecanice de energie și autoturisme, ceea ce evidențiază importanța lanțurilor industriale de aprovizionare deja consolidate și potențialul unei cooperări sectoriale extinse.

Serviciile devin, de asemenea, o componentă tot mai importantă a relației bilaterale. Exporturile britanice de servicii către România au crescut cu 16,1%, ajungând la 1,5 miliarde de lire sterline și reprezentând 50,5% din totalul exporturilor Regatului Unit către România. Călătoriile au reprezentat cea mai importantă categorie de servicii, cu o pondere de 37,1% din exporturile britanice de servicii către România și de 43,2% din importurile britanice de servicii din România, fiind urmate de alte servicii pentru companii și de transport.

Contribuția semnificativă a serviciilor pentru companii reflectă complexitatea tot mai mare a schimburilor comerciale bilaterale și creează noi oportunități în domenii precum serviciile profesionale, tehnologia, cercetarea și dezvoltarea, consultanța în management și digitalizarea.

Comentând cele mai recente date, Robert Uzună, Președintele Camerei de Comerț Româno-Britanice, a declarat: „Cele mai recente cifre marchează o nouă creștere a schimburilor comerciale bilaterale dintre Regatul Unit și România, confirmând evoluția pozitivă a relației economice. Este deosebit de încurajatoare contribuția unor sectoare-cheie precum industria auto, utilajele și echipamentele electrice, alături de importanța tot mai mare a serviciilor pentru companii. Aceste rezultate oferă o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare și indică noi oportunități de investiții, inovare și parteneriate sectoriale. În cadrul BRCC, vom continua să conectăm companii, instituții și lideri din industrie, contribuind la transformarea acestei evoluții favorabile în proiecte concrete și într-o creștere sustenabilă pe termen lung.”

În calitate de facilitator central al acestei relații, Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) continuă să joace un rol esențial în construirea și consolidarea unui ecosistem de afaceri bilateral puternic. Prin rețeaua sa de membri, parteneriatele strategice și dialogul constant cu autoritățile publice din ambele țări, BRCC sprijină companiile să identifice oportunități sectoriale, să stabilească legături relevante și să dezvolte noi direcții de creștere.

Domenii-cheie de cooperare și potențial de dezvoltare

Dincolo de schimburile comerciale, fluxurile de investiții evidențiază atât progresele realizate, cât și potențialul încă nevalorificat. Stocul investițiilor străine directe britanice în România se situa la 752 de milioane de lire sterline la finalul anului 2024, în scădere cu 19,9% față de anul precedent, ceea ce indică o oportunitate de consolidare a proiectelor de investiții și a angajamentului de capital pe termen lung.

În schimb, investițiile străine directe românești în Regatul Unit au crescut cu 22,2%, ajungând la 303 milioane de lire sterline, fapt care reflectă sporirea încrederii și continuarea expansiunii internaționale a companiilor românești.

Traiectoria economică generală a României îi consolidează importanța tot mai mare în peisajul european. Produsul intern brut al țării este estimat să ajungă la 480,8 miliarde de dolari în 2026, ceea ce ar poziționa România pe locul 39 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii. Se estimează că activitatea de export a susținut aproximativ 2,6 milioane de locuri de muncă în România în 2022, dintre care aproximativ 103.600 au fost susținute de exporturile către Regatul Unit.

Cota de piață a Regatului Unit în România s-a situat la 2,2% în 2024, ceea ce indică existența unui potențial suplimentar de extindere, în special în industria auto, producția avansată, utilajele industriale, echipamentele electrice, serviciile pentru companii și tehnologie.

Combinația dintre lanțurile industriale de aprovizionare deja consolidate și componenta de servicii aflată în creștere oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei relații economice mai profunde și mai integrate între România și Regatul Unit.