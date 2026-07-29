Alertă cu bombă în Portul Constanța. Un dispozitiv exploziv ar fi fost amplasat în terminalul de pasageri

O alertă cu bombă a mobilizat miercuri, 29 iulie, forțele de intervenție în Portul Constanța. Un apel telefonic primit înainte de prânz anunța că un dispozitiv exploziv ar fi fost amplasat în terminalul de pasageri de la Poarta 1, potrivit unor surse oficiale citate de G4Media și Info Sud-Est.

Terminalul de pasageri a fost închis pentru efectuarea verificărilor. La fața locului au intervenit echipe antiteroriste, pompieri, polițiști și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații.

„E parte a războiului hibrid”, au declarat surse oficiale pentru cele două publicații.

Potrivit Focus Press, traficul din Portul Constanța ar fi fost închis inclusiv pentru nave, iar angajații Administrației Porturilor Maritime Constanța și ai Autorității Navale Române au fost evacuați din clădiri.

Amenințarea apare într-un context sensibil

Reprezentanți ai instituțiilor portuare susțin că amenințarea apare într-un context sensibil, marcat de consolidarea măsurilor de protecție a infrastructurii din zonă.

„Ne așteptam să înceapă astfel de acțiuni, mai ales după achizițiile și investițiile care s-au făcut în ultima perioadă în ce privește securitatea portuară”, au mai explicat sursele citate.

Alerta vine la mai puțin de două luni după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, fără să provoace victime.