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Ministerul Apărării: Ţinte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Două avioane F-16, mobilizate

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, miercuri, au fost detectate ţinte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Borcea. De asemenea, locuitorii din judeţul Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situaţiei”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, conform news.ro

De asemenea, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.

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