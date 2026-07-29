Ministerul Apărării: Ţinte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Două avioane F-16, mobilizate

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, miercuri, au fost detectate ţinte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Borcea. De asemenea, locuitorii din judeţul Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situaţiei”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, conform news.ro



De asemenea, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.