Instrumentele digitale de consiliere și orientare vocațională ajută elevii să depășească dezorientarea vocațională

Peste 70% dintre tinerii care intră pe piața muncii în România schimbă aproximativ 6 locuri de muncă până la vârsta de 25 ani. Acestea sunt datele analizei Centrului de Formare APSAP. În medie, reprezentanții Generației Z renunță la job o dată la patru luni, ceea ce creează mari fluctuații de personal pe piața muncii. Circa 42% dintre cei chestionați nu activează în domeniile în care au finalizat studiile, iar alți 71% aleg să muncească în domenii care sunt mai solicitante, însă care oferă salarii mai mari.



Datele furnizate de Eurostat arată că în România, 1 din 5 tineri cu vârste cuprinse între 15-29 ani nici nu studiază, nici nu muncește, nici nu se află în vreo formă de training – generația NEET (not in education, employment or training). „Generația invizibilă”, așa cum este supranumită, situează România pe primul loc în UE (19,3%) la lipsa de motivație a tinerilor pentru a munci și pentru a învăța.

Supracalificarea, deficitul de forță de muncă, rata șomajului în rândul tinerilor plasează România în plin fenomen de dezorientare profesională, caracterizată de skill mismatching (nepotrivirea de aptitudini), nepotrivirea orizontală a competențelor – toate cu consecințe dezastruoase pe piața muncii.

Broșura „Instrumente Digitale de Ghidare a Carierei Elevilor” completează activitatea robochatului Maria II

În contextul unei uriașe nevoi de consiliere școlară și vocațională, Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate propune comunității școlare broșura „Instrumente Digitale de Ghidare a Carierei Elevilor”, o inițiativă în cadrulproiectului „EDU X: Viitorul Educației și Consilierii în Carieră. Utilarea CONSILIERILOR ȘCOLARI din SECTORUL 3 cu instrumente digitale de ghidare a CARIEREI ELEVILOR”, proiect derulat de Asociația INACO și finanțat de Primăria Sectorului 3 cu fonduri nerambursabile de la bugetul local.

„Obiectivul nostru comun este acela de a integra cele mai importante instrumente digitale moderne de consiliere în carieră, de a dezvolta și integra Robochat Maria – versiunea a doua (2024) – nou instrument de consiliere în carieră și de a le pune la dispoziția consilierilor școlari din Sectorul 3 și din toată țara. Continuăm consecvent, structurat și modern eforturile noastre de șase ani de creștere a nivelului de conectare a educației la noile meserii din economia reală, la tendințele tehnologice actuale, la noile abilități necesare tinerelor generații și la semnalele viitorului (Ghidul Meseriilor Viitorului – șase ediții anuale, 2018-2023, liber accesibile on-line.)” , declară Andreea Paul, fondatoarea și președinta INACO.

Broșura „Instrumente Digitale de Ghidare a Carierei Elevilor” oferă un cadru interactiv și personalizat consilierilor școlari pentru identificarea intereselor, aptitudinilor și valorilor individuale ale elevilor, facilitându-le, cu ajutorul instrumentelor digitale inovatoare, descoperirea domeniilor de carieră potrivite și alcătuirea unui plan de acțiune realist pentru atingerea obiectivelor lor profesionale.

Broșura realizată de un colectiv de co-autori și colaboratori de la INACO, Meta Career și consilieri școlari și vocaționali de la CMBRAE (Centrul Muncipiului București de Resurse și Asistență Educațională) contribuie și la creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la oportunitățile de consiliere în carieră actuale și viitoare. Această resursă inovatoare promovează autonomia și responsabilitatea elevilor în construirea propriului lor viitor profesional, în concordanță cu cerințele și provocările unei lumi digitale în continuă evoluție.

Broșura poate fi descărcată gratuit de pe site-ul https://inaco.ro/project/edu-x/

Publicarea broșurii actuale va fi urmată de realizarea unui podcast video intitulat „Viitorul Consilierii în Carieră a Elevilor”, de patru workshopuri realizate de experți de top internațional cu consilierii școlari din București cu privire la „Inovațiile în ghidarea carierei” și de conferința „EDU X: Viitorul educației și consilierii în carieră”.

Acest instrument va completa activitatea robochatului Maria, primul consilier vocațional digital pentru elevii din România, care ajută elevii, profesorii, consilierii vocaționali și părinții să descopere meseriile viitorului și să se poată pregăti mai bine pentru acestea https://inaco.ro/robochat-maria

Proiectul este conceput și derulat de INACO – Inițiativa pentru Competitivitate și finanțat de Primăria Sectorului 3, cu fonduri nerambursabile de la bugetul local. Toate cele șase ediții ale ghidului au fost susținute de către Primăria Sectorului 3 și rămân liber accesibile on-line în format extins pe pagina de internet https://inaco.ro/proiecte-finantate/