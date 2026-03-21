Fabrica de Teatru – spațiu alternativ și laborator scenic

Al.Florin ȚENE

Fabrica de Teatru din Turda se înscrie în tipologia spațiilor culturale reconvertite, caracterizate prin estetica industrială și flexibilitatea scenografică. Acest tip de spațiu permite dezvoltarea unor formule regizorale experimentale și favorizează apropierea dintre actori și public.

Conform teoriei spațiului performativ (Fischer-Lichte, 2008), astfel de locuri generează o „estetică a prezenței”, în care experiența teatrală devine imersivă și participativă. Programul TNAMT valorifică aceste caracteristici printr-o alternanță de genuri și stiluri.

Programul lunii debutează cu spectacole de factură comică, care ilustrează continuitatea unor forme teatrale consacrate: „Amăgirile Amorului”, în regia lui Michele Modesto Casarin, recuperează tradiția commediei dell’arte, punând accent pe tipologii și improvizație. „Bani din Cer” de Ray Cooney, montat de Daniel Vulcu, se înscrie în registrul farselor moderne, bazate pe mecanismele comicului de situație. „D’ale Carnavalului” de Ion Luca Caragiale, în regia lui Marian Negrescu, demonstrează perenitatea satirei sociale caragialiene. „Profesorul de Franceză” de Tudor Mușatescu propune o recuperare a spiritului interbelic prin intermediul comediei muzicale.

Aceste spectacole confirmă rolul comediei ca instrument critic și cathartic, capabil să reflecte contradicțiile societății contemporane, păstrând totodată accesibilitatea pentru publicul larg.

Diversificarea repertorială este susținută de includerea unor evenimente de altă natură artistică: „Tiny Classic Sessions”, cu Adonis Tanța, introduce componenta muzicală în program, facilitând dialogul dintre teatru și muzica clasică. „Întâlniri pe muchie de cuțit”, regizat de Muriel Manea după un text de Cornel Teulea, explorează zonele de tensiune ale relațiilor interumane, integrând elemente coregrafice semnate de Horea Călin Pop.

Aceste producții indică o orientare către interdisciplinaritate, specifică teatrului contemporan, în care granițele dintre arte devin permeabile.

Matineele dedicate copiilor constituie o componentă esențială a programului: „Ursul păcălit de vulpe… din nou!” valorifică patrimoniul folcloric; „Rățușca cea urâtă” de Hans Christian Andersen promovează valori precum empatia și acceptarea; „Apolodor din Labrador”, după Gellu Naum, aduce în scenă universul ludic și poetic al literaturii pentru copii.

Aceste spectacole confirmă rolul teatrului în educația estetică timpurie, contribuind la formarea gustului artistic și la dezvoltarea imaginației.

Programul lunii aprilie 2026 al Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda evidențiază o strategie culturală coerentă, bazată pe diversitate, accesibilitate și dialog interdisciplinar. Prin valorificarea spațiului Fabricii de Teatru și prin echilibrul dintre repertoriul clasic și cel contemporan, instituția contribuie la revitalizarea vieții culturale locale și la integrarea în circuitul teatral național.

Astfel, oferta scenică analizată poate fi interpretată ca un model de bune practici în managementul cultural, demonstrând capacitatea teatrului de a răspunde simultan exigențelor artistice și nevoilor publicului contemporan.

