Biblioteca Municipală Drăgășani – un templu al culturii în inima Palatului Culturii

Al.Florin Țene

Într-un oraș încărcat de tradiții literare și de memoria unor nume precum Gib I. Mihăescu și al.Florin Țene, președintele ligii Scriitorilor cu un număr impresionant de volume publicate, evidențiat în Dicționarul Academiei Române,, instituțiile culturale nu sunt simple spații funcționale, ci adevărate repere identitare. În acest context, Biblioteca Municipală Drăgășani se afirmă ca un centru viu al comunității, un loc în care trecutul și prezentul dialoghează permanent sub bolțile elegante ale Palatului Culturii.

Palatul Culturii – spațiu al memoriei și al spiritului

Așezată într-un edificiu reprezentativ pentru oraș, biblioteca își desfășoară activitatea într-un cadru care inspiră respect pentru cultură și continuitate. Palatul Culturii din Drăgășani nu este doar o clădire, ci un simbol al vieții intelectuale locale, un loc în care generații de elevi, profesori și iubitori de carte au trecut pragul pentru a descoperi universul cunoașterii.

Atmosfera din interior îmbină solemnitatea tradiției cu dinamismul modernității: săli de lectură, spații expoziționale și zone destinate activităților culturale creează un mediu propice dialogului și formării intelectuale.

Istoria bibliotecii coboară până în secolul al XIX-lea, prima mențiune a unei biblioteci publice în Drăgășani datând din anul 1840, când aceasta funcționa pe lângă Școala națională.

În forma sa modernă, instituția a fost reorganizată după 1950, dezvoltându-se constant: de la un fond inițial de aproximativ 5.000 de volume, a ajuns astăzi la peste 56.000 de unități bibliografice, reflectând o evoluție continuă și o adaptare la cerințele publicului contemporan.

Transformările succesive – mutări, reorganizări, extinderi – au contribuit la consolidarea statutului bibliotecii ca instituție esențială pentru comunitate.

La conducerea bibliotecii se află bibliotecara-șefă și inspector de specialitate Cristina Prunel Bărbulescu, o personalitate implicată activ în viața culturală a orașului. Activitatea sa depășește cadrul administrativ, transformând biblioteca într-un spațiu deschis, interactiv, orientat spre comunitate.

Sub coordonarea sa, biblioteca a devenit un adevărat laborator cultural: aici se organizează expoziții, lansări de carte, întâlniri literare, dar și activități dedicate copiilor și tinerilor.

Viața bibliotecii nu se rezumă la împrumutul de carte. Dimpotrivă, instituția se remarcă printr-o bogată paletă de activități: programe educative pentru elevi („Școala Altfel”); expoziții tematice dedicate marilor scriitori români; serbări și evenimente pentru copii; manifestări culturale de amploare, precum celebrarea Zilei Culturii Naționale.

În aceste contexte, biblioteca devine un spațiu de întâlnire între generații, unde tradițiile sunt transmise, iar valorile culturale sunt reînnoite.

Un exemplu relevant îl constituie activitățile organizate în preajma sărbătorilor de iarnă, când copiii participă la ateliere, recitaluri și expoziții, transformând biblioteca într-un spațiu viu, plin de energie și creativitate.

Biblioteca Municipală Drăgășani îndeplinește și un rol social important. De-a lungul timpului, instituția a găzduit inițiative comunitare, inclusiv proiecte dedicate copiilor proveniți din medii defavorizate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la integrarea socială.

Astfel, biblioteca devine nu doar un depozitar de carte, ci și un factor activ în dezvoltarea comunității.

În prezent, biblioteca oferă o gamă variată de servicii: împrumut la domiciliu (adulți și copii); sală de lectură; acces la internet și resurse digitale; servicii de informare și documentare; activități de inițiere în utilizarea calculatorului.

Integrarea tehnologiei în activitatea curentă demonstrează capacitatea instituției de a ține pasul cu transformările societății contemporane.

Drăgășaniul este adesea descris ca un „oraș al scriitorilor”, iar biblioteca municipală se află în centrul acestei efervescențe culturale. Ea reprezintă locul de întâlnire al creatorilor locali, al cenaclurilor și al inițiativelor literare, contribuind la menținerea unui climat cultural activ.

Prin activitatea sa, instituția consolidează identitatea culturală a orașului și stimulează creația literară.

Biblioteca Municipală Drăgășani nu este doar o instituție de lectură, ci un organism cultural viu, în care tradiția se împletește cu modernitatea. Sub conducerea Cristinei Prunel Bărbulescu, biblioteca a devenit un veritabil centru de iradiere culturală, un spațiu în care comunitatea se regăsește și se redefinește.

Într-o epocă dominată de tehnologie și de schimbări rapide, astfel de instituții rămân repere esențiale ale identității colective, demonstrând că lectura, cultura și dialogul intelectual sunt valori perene.

