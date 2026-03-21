A apărut revista „Bogdania”, nr. 141–142 (martie–aprilie 2026)

Al.Florin Țene

În peisajul cultural românesc contemporan, revista de creație și cultură ”Bogdania” își continuă cu consecvență misiunea de promovare a valorilor spirituale, literare și identitare, prin apariția numărului 141–142 (martie–aprilie 2026), anul XIV de existență editorială.

Publicație bimestrială editată de Asociația Cultural-Umanitară Bogdania din Focșani, sub coordonarea redactorului-șef Ionel N. Marin, revista reunește, ca de fiecare dată, o paletă largă de contribuții semnate de scriitori, publiciști și oameni de cultură din țară și din diaspora.

Numărul se deschide cu editorialul „Renaștere, credință, iubire!”, semnat de Ionel Marin, un text programatic ce reafirmă valorile fundamentale ale societății românești: credința, familia, educația și responsabilitatea civică. În același registru axiologic se înscriu și documentele de referință dedicate unității culturale românești, precum Declarația comună a Academiei Române și a Academiei de Științe a Moldovei, precum și apelul adresat oamenilor de știință și cultură din cele două spații românești.

Revista oferă cititorilor studii și eseuri de substanță, între care se remarcă articolul semnat de Al. Florin Țene despre semnificația Unirii Principatelor în viziunea lui Mihai Eminescu, dar și reflecții contemporane asupra identității, iubirii și evoluției societății, în texte semnate de autori precum Ben Todică sau Gheorghe Țiclete.

O secțiune amplă este dedicată creației literare: poezie, proză scurtă, eseu și medalioane lirice, reunind nume consacrate și autori emergenți, într-un dialog fertil între generații. Sunt incluse, de asemenea, cronici literare, recenzii și comentarii critice, care reflectă dinamica vieții culturale actuale.

Revista acordă o atenție specială tinerelor talente, publicând creațiile laureaților Festivalului-Concurs Internațional de Creație Literară „Bogdania”, precum și informații despre ediția a XV-a a acestui important eveniment cultural.

Prin diversitatea tematică și calitatea contribuțiilor, numărul 141–142 al revistei Bogdania se constituie într-un veritabil spațiu de întâlnire al ideilor, sensibilităților și valorilor românești, consolidând rolul publicației ca platformă de dialog cultural și spiritual.