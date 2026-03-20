Seychelles consideră China drept un partener de nădejde

Republica Seychelles consideră China drept un partener de încredere și dorește să aprofundeze cooperarea cu aceasta în domeniul economiei digitale, dezvoltării verzi, schimburile umane, dar și în alte domenii, a declarat președintele Republicii Seychelles, Patrick Herminie, într-un interviu acordat China Media Group (CMG).

Patrick Herminie a afirmat că, în 2026, este marcat jubileul relațiilor dintre cele două state, prilej cu care i-a mulțumit președintelui Chinei pentru ajutorul dezinteresat în construcția infrastructurii, gestionarea țării, pregătirea specialiștilor din Seychelles. Având în vedere competitivitatea Chinei în digitalizare, inteligență artificială și alte ramuri tehnico-științifice, Seychelles prioritizează parteneriatele în aceste privințe.

Partidul‌ Seychelles Unit, partidul de guvernământ, speră în intensificarea schimburilor de experiențe cu Partidul Comunist Chinez în guvernanță, mai ales în perfecționarea administrației publice și economice, în creșterea capacității membrilor de partid, cu precădere, a celor tineri.

În primele nouă luni ale anului 2025, volumul schimburilor comerciale dintre China și Seychelles a totalizat 55 milioane USD, în creștere cu 22,9% față de aceeași perioadă din 2024. Patrick Herminie a afirmat că avansul se datorează accesului reciproc tot mai simplificat pe piață, dar și cerințelor și interesului tot mai mari pentru mărfuri. Herminie a exemplificat că țara sa a început să importe automobile chinezești.

Acesta a subliniat că China a declarat aplicarea tarifului zero pentru produsele importate din cele 53 de țări africane cu care are stabilite relații diplomatice și că această măsură va favoriza creșterea semnificativă a competitivității mărfurilor din Seychelles, dar și a exporturilor către China. Acesta a exprimat speranța că va obține sprijinul Beijingului în domeniul hidroponicii și a altor ramuri agricole.

Președintele Herminie a mulțumit echipei chineze de asistență medicală care sprijină de 40 de ani locuitorii din Seychelles și membrilor navei spital „Arca Păcii”a forțelor marine ale Chinei, ce au ajuns de două ori în țara sa.

Patrick Herminie a elogiat conceptul privind edificarea unei comunități cu destin comun al omenirii și cele patru inițiative globale de dezvoltare, securitate, civilizație și guvernanță, prezentate de președintele Xi Jinping. În opinia sa, aceste propuneri sunt în avantajul cooperării, solidarității și al beneficiilor reciproce. El a apreciat și conceptul de „sinceritate, rezultate reale, prietenie și bună credință”cu privire la politicile Chinei față de Africa.

Președintele Herminie a mai subliniat că Seychelles susține cu fermitate principiul existenței unei singure China.