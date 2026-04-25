Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după incidentul cu drona prăbușită la Galați

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat sâmbătă la sediul MAE, de ministra Oana Țoiu, după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați, anunță instituția.

Drona s-a prăbușit în zona Bariera Traian, la periferia municipiului Galați, în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile au evacuat populația pe o rază de 200 de metri, după ce specialiștii aflați la fața locului au constatat că are încărcătură explozivă, potrivit IGSU.

„Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, l-a convocat, astăzi, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona Municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene”, a transmis MAE.

MAE a denunțat că Rusia „a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României“

MAE a denunțat că Rusia „a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației”.

„Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional. De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”, a mai transmis MAE.