Studiu publicat de Guvernul Spaniei: Românii, pe locul trei în topul imigranților

Guvernul Spaniei a publicat cel mai complex studiu de până acum, din care reiese structura comunității românești din această țară. Accentul este pus pe numărul copiilor născuți din părinți români sau veniți de mici pe teritoriul spaniol.

Vorbim, în acest moment, de peste 100.000 de români. Din raport reiese și că o treime dintre aceștia, cei care s-au stabilit în statul iberic, au studii superioare. Studiul se referă la întreaga populație a Spaniei. Sunt 49,4 milioane de cetățeni și rezidenți aici, dintre care 9 milioane sunt născuți în afara ei. Din aceste 9 milioane, 620.463 sunt români, potrivit digi24.ro.

Românii reprezintă cea de-a 3-a națiune, după cea marocană și columbiană

Românii reprezintă cea de-a 3-a națiune, după cea marocană și columbiană, deși ani de zile, până acum 3 ani, românii au fost pe locul întâi în acest top, potrivit corespondentului Digi24 în Spania, Alin Petrică.

105.000 dintre români au vârste cuprinse între 0 și 15 ani, iar 100.000 din acești 105.000 sunt înscriși la școala obligatorie. Asta înseamnă că, dacă facem diferența între 0 și 5 ani, sunt 5.000 de copii născuți din cel puțin un părinte din România. Interesant este și la nivel național, din totalul celor 725.000 de copii sub 15 ani ai emigranților, românii sunt pe locul doi, după marocani, care au 151.000 și sub români sunt ucrainenii, care au peste 60.000. Asta arată cât de implicată este Spania în ultimii ani în a ajuta Ucraina și în a primi imigranți de acolo.

30% dintre românii de Spania au studii superioare

Este o latură legată și de studii: 30% dintre românii de Spania au studii superioare, chiar dacă tot raportul spune că majoritatea lucrează în domenii care nu necesită înaltă calificare, spre deosebire de alte naționalități, în special cele venite din nordul Europei, care vin aici și fac meserii de înaltă calificare sau vin aici la pensie.