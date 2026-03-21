Evenimente vizuale recomandate de UAP

Uniunea Artiștilor Plastici din România propune câteva evenimente vizuale care vor debuta în săptămâna 23 – 29 martie 2026:

Luni, 23 martie, la Galeria de artă „Metopa” din Pitești se deschide la ora 18.30, expoziția de artă religioasă contemporană „Conexiuni sacre”. Evenimentul reunește lucrări de pictură și sculptură semnate de Alexandru Rădulescu și Traian Duță. Curator – Daniel Preduț. Prezintă criticul de artă Lavinia Vieru.

Marți, 24 martie sunt programate două inaugurări expoziționale:

La Galeria Foaier a Cercului Militar Națională din București, până pe 5 aprilie pot fi admirate lucrările de pictură și sculptură ale artistului Cornel Vana grupate sub genericul „Înrodiri transilvane”. Critic și istoric de artă Roxana Păsculescu.

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași anunță vernisajul proiectului expozițional de ilustrație intitulat „FEVER DREAM” a artistei Ana-Sabina Drinceanu. Evenimentul, prezentat de Maria Bilasevschi, va fi deschis la ora 18 la Galeria de Artă „Studio 7/9” din Iași.

Alte două vernisaje vor avea loc miercuri, 25 martie:

Galeria Romană din București vă invită la ora 19 la deschiderea expoziției „Sărbătoarea florilor”. Vor fi expuse lucrări semnate de: Silvia Radu, Ruxandra Grigorescu, Maria Grigorescu, Grupul Prolog, Vasile Gorduz, Sorin Dumitrescu, Dinu Săvescu, Ștefan Râmniceanu, Cristian Dițoiu, George Hristea, Bogdan Turcea, Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu, Marin Mihai Horea, Mircea Hristescu și Teodor Zaica. În deschidere va vorbi Sever Voinescu.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca organizează expoziția de pictură și sculptură „Mit, Religie, Realitate”, în care vor fi expuse lucrările artistului Ion Constantinescu. Deschiderea oficială va avea loc la ora 18. Evenimentul reunește o selecție impresionantă de pictură și sculptură, oferind publicului o viziune artistică maturată pe parcursul a peste patru decenii de activitate creatoare. Expoziția de la Cluj-Napoca reprezintă o ocazie rară de a vedea cum mitul și religia se contopesc în realitatea palpabilă a artei.

Joi, 26 martie, la ora 18, la Galeria de Artă „Nicolae Mantu” din Galați va fi vernisată expoziția „Rapsodii culorate” a artistului Teodor Vișan.

Duminică, 29 martie 2026, la ora 14, la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, în spațiul Galeriei Foișor va fi deschisă expoziția de grafică și fotografie „Timp înghețat: transcenderea evanescenței prin artă”, care reunește lucrările artiștilor Rebeca Emanuella Mănescu și Cătălin Velcea. Curatoare – Andreea-Eliza Petrov. Critic de artă Ana Amelia Dincă.