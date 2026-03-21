Trump, ”ars” în Spania: Efigii uriașe în flăcări la celebtrul festival Fallas

Mariana Butnariu
În ultima noapte a festivalului Las Fallas, desfășurat în Valencia, efigii uriașe ale liderului american au fost arse în aplauzele participanților. Sculpturile satirice, cunoscute sub numele de „ninots”, sunt o tradiție a evenimentului și ironizează figuri publice și politice.

Nu este prima dată când Donald Trump devine subiectul acestor creații artistice.

În acest an, el a fost reprezentat în ipostaze grotești, alături de:

  • Vladimir Putin,
  • Benjamin Netanyahu.

Tensiuni politice în fundal

Momentul vine într-un context tensionat între SUA și Spania. Guvernul spaniol a criticat poziția lui Trump privind războiul cu Iran și a respins presiunile pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Tradiție, artă și protest

Festivalul Fallas este cunoscut pentru combinația sa de:

  • artă spectaculoasă,
  • satiră politică,
  • foc și distrugere simbolică.

Arderea efigiilor marchează finalul evenimentului și transmite adesea mesaje sociale sau politice puternice, potrivit UK News.

