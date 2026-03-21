Trump, ”ars” în Spania: Efigii uriașe în flăcări la celebtrul festival Fallas

În ultima noapte a festivalului Las Fallas, desfășurat în Valencia, efigii uriașe ale liderului american au fost arse în aplauzele participanților. Sculpturile satirice, cunoscute sub numele de „ninots”, sunt o tradiție a evenimentului și ironizează figuri publice și politice.
Nu este prima dată când Donald Trump devine subiectul acestor creații artistice.
În acest an, el a fost reprezentat în ipostaze grotești, alături de:
- Vladimir Putin,
- Benjamin Netanyahu.
Tensiuni politice în fundal
Momentul vine într-un context tensionat între SUA și Spania. Guvernul spaniol a criticat poziția lui Trump privind războiul cu Iran și a respins presiunile pentru creșterea cheltuielilor de apărare.
Tradiție, artă și protest
Festivalul Fallas este cunoscut pentru combinația sa de:
- artă spectaculoasă,
- satiră politică,
- foc și distrugere simbolică.
Arderea efigiilor marchează finalul evenimentului și transmite adesea mesaje sociale sau politice puternice, potrivit UK News.