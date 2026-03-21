ANPC: Peste 1.000 de elevi informați și peste 1.900 de operatori economici verificați

În perioada 16–20 martie 2026, activitățile desfășurate la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au debutat cu acțiuni de informare, prin care mesajul protecției consumatorilor a ajuns la peste 1.000 de elevi din întreaga țară. În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfășurând, la nivel național, o serie de acțiuni de control. În acest context, au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

• 1.393 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei

• 660 de avertismente

• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de

peste 137.000 de lei

• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 5,72 milioane de lei

• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost:

• comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri și depuneri aderente de impurități;

• nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele de origine animală (ouă);

• utilizarea agregatelor frigorifice cu acumulări semnificative de gheață și condens;

• produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire și strivire;

• întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

• utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurități și urme de arsură;

• întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție (conductoare electrice

neizolate);

• paviment cu depuneri de impurități, reziduuri alimentare, lichide și gheață;

• acumulări de reziduuri alimentare în spațiile de preparare.