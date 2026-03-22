Zweite Bundesliga: Cinci pentru infern

Iată că, după ce ediția precedentă a Zweite Bundesliga a menținut suspansul până în ultimele etape în privința echipelor promovate și a celor retrogradate, nici cea actuală nu face excepție.

Lupta este acerbă și încă nu se pot face pronosticuri exacte. De notat că între locurile 1 și 5 este o diferență de doar 3 puncte (sunt implicate în lupta pentru promovare Schalke, Elversberg, Paderborn, Darmstadt și Hannover), iar între locurile 12 și 18 diferența este de numai 5 puncte (protagoniste ale luptei pentru evitarea retrogradării, Dresda, Braunschweig, Furth, Bielefeld, Munster, Kiel și Magdeburg).

Este de remarcat că, dincolo de numărul mic de puncte care despart echipele respective, pe teren au avut loc meciuri cu desfășurări dramatice (etapa trecută, Hannover a egalat pe terenul celor de la Schalke în ultimele momente ale partidei, după ce a fost condusă cu 2-0, iar Furth, o echipă care a fost până nu demult ”lanterna roșie”, a renăscut și, după o serie de rezultate senzaționale – inclusiv o victorie în deplasare la Hannover -, a evadat, cel puțin pentru moment, din zona periculoasă a clasamentului).

În aceste condiții, întâlnirea dintre Darmstadt și Schalke, ocupantele primelor două poziții ale clasamentului (înainte de meci), s-a constituit într-un adevărat derby, de mare importanță pentru plasarea în pole-position pentru promovare, deși nu decisiv. Mai sunt 7 etape de disputat.

Meciul s-a încheiat nedecis, 1-1, ambele goluri fiind marcate pe finalul primei reprize: Sylla (min. 44) a deschis scorul pentru oaspeți, iar Lidberg a egalat în mintul 45+5.

Competiția rămâne mai deschisă decât oricând.