O fată mai aproape de Cer

Dr. Dan Mihai Bârliba

Într-o dimineaţă de vară a anului 2010 apăreau la Ambasada noastră de la Tbilisi trei cetăţeni români: o adolescentă, încă elevă de liceu, pe nume Crina Coco Popescu, însoţită de tatăl ei şi de un jurnalist de la o gazetă din Bucureşti. Cu acel prilej aveam să aflu că ea se întorcea de la ascensiunea Vârfului Kazbek înalt de 5047 metri din Munţii Caucaz (aflat la frontiera ruso-georgiană) pe care îl escaladase singură, fiind aşteptată de ceilalţi doi la o bază situată la poalele acestui Masiv. Peste un an, Crina Coco – ajunsă între timp o studentă cu rezultate excelente – a revenit la Ambasadă dintr-o nouă ascensiune pe acelaşi munte, lăsându-mi cu dedicaţie un splendid album intitulat “Last ascent of Seven Volcanoes. First ascent of Mt. Sidley. (Ultima ascensiune a celor Şapte Vulcani. Prima ascensiune a Muntelui Sidley); Antarctica, 23rd of January 2011.” Subtitlul albumului era: “The first climbers who have completed The Seven Volcanoes Circuit (Primii alpinişti care au efectuat Circuitul celor Şapte Vulcani): Crina Coco Popescu/Romania; Mario Trimeri/Italy.”

Doresc să reafirm ceea ce am scris în capitolul “Imagine şi adevăr” al cărţii despre cariera mea diplomatică, intitulate “Unde sunteţi, domnule Titulescu?” (2014) şi anume că, în perioadele respective, România avea în Georgia doi Ambasadori: unul trimis prin “Decret Prezidenţial” şi altul trimis de o imensă dragoste pentru alpinism. Am plăcerea deosebită de a ataşa la articolul meu o fotografie făcută în salonul Ambasadei României de la Tbilisi. În numele adevărului, trebuie să arăt că – în timp ce performanţele Crinei Coco Popescu au fost amplu reflectate în presă şi la posturile de televiziune din Georgia – cei de acasă nu au procedat în mod similar, deşi am transmis cu operativitate la Departamentul de Comunicare din Centrala MAE toate informaţiile relevante; probabil, funcţionarii din Aleea Modrogan aveau subiecte mai însemnate şi mai interesante decât acele performanţe excepţionale ale unei tinere românce aflate pe vârfurile Caucazului.

În continuarea articolului de faţă, iată minunata poveste, întâmplată aievea, care ar merita un spaţiu de expunere cât un volum cu numeroase file şi fotografii inedite. Crina Coco s-a născut la Râşnov în decembrie 1994. De la vârsta de şase ani a făcut mai multe ascensiuni împreună cu părinţii săi, în circuitul “Cei Şapte Munţi din Grădina Carpaţilor”, plecând de la Râşnov, în Munţii Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraş, continuând cu Munţii Retezat, Rodnei şi încheind cu Masivul Ceahlău. În anii de şcoală s-a remarcat prin rezultate foarte bune; la prima sa venire în Georgia tatăl ei îmi spusese că – inclusiv în timpul călătoriei care conţinea două zboruri şi pauze de câteva ore pe aeroportul de tranzit – Crina Coco se pregătea pentru examenele de bacalaureat şi de admitere la facultate, ce aveau loc în anul viitor. În ceea ce priveşte alpinismul, talentata adolescentă a avut un palmares extraordinar şi incredibil. Menţionez aceste performanţe: prima femeie din lume pe Muntele Sidley/Antarctica în cadrul unei expediţii internaţionale, alături de rusul Alex Abramov, italianul Mario Trimeri şi americanul Scott Woolams; prima alpinistă care a încheiat, împreună cu Mario Trimeri, “Circuitul celor Şapte Vulcani” de pe cele şapte continente ale globului (Europa; Asia; Australia; Africa; America de Nord; America de Sud; Antarctica): Elbrus/5642 m., Damavand/5671 m., Kilimanjaro/5895 m., Ojos del Salado/6893 m., Pico de Orizaba/5635 m., Giluwe/4368 m., Sidley/4285 m.); cea mai tânără alpinistă din lume pe: Muntele Vinson, Piramida Carstensz, Munţii Giluwe, Ojos del Salado, Damavand, ruta “Polish Glacier” din Aconcagua, Munţii Ararat şi Kazbek; cel mai tânăr alpinist european pe Munţii McKinley şi Pico de Orizaba; prima alpinistă de cetăţenie română pe Munţii Sidley, Vinson, Giluwe şi pe Piramida Carstensz. De aceea pot exclama: “Splendidă atitudine la mare altitudine!”, apelând la un joc semantic.

Dragostea pentru escaladarea munţilor a fost transferată de Crina Coco către surioara ei, Dor Geta Popescu care, atunci când avea numai 10 ani, era deţinătoarea celui mai bun palmares mondial în alpinismul de altitudine pentru vârste sub 18 ani. Am cunoscut-o în octombrie 2014 cu prilejul lansării cărţii menţionate anterior, unde venise împreună cu Crina Coco şi cu tatăl lor. Din nefericire, munţii care îi aduseseră micuţei Dor Geta mari satisfacţii aveau să îi aducă tragica plecare ireversibilă pe cealaltă lume într-o zi a lunii aprilie 2017, în timp ce se afla în excursie prin Retezat.

Închei articolul de faţă, afirmând că recordurile celor două tinere fermecătoare de pe meleagurile Râşnovului rămân inegalabile şi, în consecinţă, merită deplina apreciere. Acestei afirmaţii i se adaugă speranţa mea că numele Crinei Coco va fi înnobilat prin viitoare performanţe semnificative, aşa cum s-a întâmplat de multe ori până acum.