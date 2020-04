Întârzierea în elaborarea unui plan de relansare economică a UE stimulează inițiative individuale: planul lui Pedro Sanchez

Premierul spaniol subliniază înainte de toate că Uniunea Europeană are nevoie de “mai multă unitate” în fața crizei și promite că guvernul său “va acționa la unison, fără a lăsa pe cineva în urmă”.

Premierul spaniol Pedro Sanchez prezintă în numărul de sâmbătă, 25 aprilie, al ziarului financiar spaniol “Expansion” o propunere proprie de creare a unui “fond de reconstrucție” al Uniunii Europene, cu misiunea de “a susține redresarea economică a tuturor țărilor membre”, în fața efectelor dezastruoase ale actualei pandemii de coronavirus.

Liderul spaniol subliniază înainte de toate că Uniunea Europeană are nevoie de “mai multă unitate” în fața crizei și promite că guvernul său “va acționa la unison, fără a lăsa pe cineva în urmă”. “Noi suntem, toți, Europa și a sosit momentul să demonstrăm acest lucru”, scrie premierul socialist spaniol în ziarul “Expansion”, considerând “impardonabil ca Europa să repete erorile din trecut”. El a salutat măsurile decisive ale Băncii Centrale Europene pentru evitarea fragmentării zonei euro și a unor cicatrice permanente în sectorul producției în Europa. Dar, subliniază Sanchez, liderii europeni “ar trebui să facă un pas în plus pentru a fi realmente în acord cu amploarea provocărilor cu care ne confruntăm”.

Din propunerile concrete ale lui Pedro Sanchez

În opinia premierului spaniol, o eventuală reducere de 10% a PIB în 2020 ne obligă ca, o dată trecută criza sanitară ,”să punem bazele unei relansări economice rapide, durabile, juste și echilibrate”. Spania propune “emisia în comun a unei obligațiuni permanente garantate prin bugetul european și utilizând resursele UE pentru plata dobânzilor”. Liderul spaniol insistă că de resursele din “fondul de reconstrucție” european să beneficieze națiunile care au cele mai mari nevoi, “prin transferuri și nu prin împrumuturi… Acest lucru este esențial dacă vrem să se evite o ieșire inechitabilă din criză, cu țări profund îndatorate și penalizate de piețele financiare”.

“V-ați bătut cu coronavirusul făcând sacrificii și oferind dovezi de unitate. Trebuie să fim la fel și în chestiunile economice și sociale”, concluzionează premierul spaniol în expunerea planului său de răspuns economic la dezastrul provocat de criza sanitară.

