Intrare liberă la proiecțiile outdoor la cea de-a 11-a ediție Les Films de Cannes à Bucarest

La a 11-a ediţie a Les Films de Cannes à Bucarest, proiecțiile outdoor din Pergola Grădinii Verona din spatele Cărturești Verona și de pe terasa Muzeului de Artă Recentă vor avea intrarea liberă, potrivit unui comunicat remis presei.

Cinefilii vor fi întâmpinați cu ceai, încălzitoare și, la nevoie, pături pentru a le asigura confortul necesar, iar purtarea măștii este obligatorie pe toată durata proiecțiilor ce vor începe la ora 19:00 în ambele locații.

Secvenţă din filmul Été 85

Pe toată durata festivalului, timp de 10 zile, în Pergola Grădinii Verona din spatele Librăriei Cărturești Verona va fi proiectat câte un film în fiecare seară, într-un program care ne invită să ne bucurăm de căldura nostalgică a verii și de amintirea vibranților ani ’80, grație dramei franco-belgiane Été 85, scrisă și regizată de François Ozon și inspirată din romanul Dance on My Grave de Aidan Chambers. „Nimeni, de la Eric Rohmer încoace, nu înțelege mai bine fercirea și agonia iubirii adolescentine de sub soarele estival franțuzesc, așa cum o face, din nou și din nou, Ozon”, e de părere Hollywood Reporter. Iar The Wrap vorbește de „o poveste deseori stânjenitoare și nițel dureroasă la privit, însă sinceră și adevărată despre adolescență, așa cum rareori vezi într-un film făcut de un regizor de vârstă mijlocie.”

Ozon, aflat de trei ori în selecția oficială la Cannes și în competiția pentru Palme d’Or, a fost prezent în sălile de cinematograf din România cu mai multe din filmele sale premiate, printre care 8 femmes (2002), Potiche (2010), Jeune et Jolie (2012) sau Grâce à Dieu (2018).

Tot la Cărturești Verona va fi proiectat și Malmkrog, cel mai nou film semnat de Cristi Puiu, distins cu Premiul pentru cea mai bună regie al competiției Encounters la Berlinale. Bazat pe textele filosofice ale lui Vladimir Soloviov „Trois entretiens” și filmat timp de 40 de zile într-un conac din satul Mălâncrav din Sibiu, filmul este plasat la începutul secolului XX. Marele moşier Nikolai și invitații săi discută despre religie, moralitate și război, iar pe măsură ce conversațiile devin mai aprinse, ei ajung să cadă în capcanele propriului discurs.

Programul complet de la Cărturești Verona, pe zile, mai jos:

Vineri, 23 octombrie – True Mothers de Naomi Kawase

Sâmbătă, 24 octombrie – Le discours de Laurent Tirard

Duminică, 25 octombrie – Still the Water de Naomi Kawase

Luni, 26 octombrie – La Vérité de Hirokazu Koreeda

Marți, 27 octombrie – Été 85 de François Ozon

Miercuri, 28 octombrie – Mandibules de Quentin Dupieux

Joi, 29 octombrie – Sweat de Magnus Von Horn

Vineri, 30 octombrie – Sweet Bean de Naomi Kawase

Sâmbătă, 31 octombrie – Malmkrog de Cristi Puiu

Duminică, 1 noiembrie – Another Round de Thomas Vinterberg

Proiecțiile de pe terasa din curtea Muzeului de Artă Recentă (MARe) sunt programate să aibă loc tot cu începere de la ora 19:00, după cum urmează:

Vineri, 23 octombrie – Another Round de Thomas Vinterberg

Sâmbătă, 24 octombrie – Été 85 de François Ozon

Duminică, 25 octombrie – Le discours de Laurent Tirard

Participanții la proiecții vor primi cadou câte un bilet de vizitare al muzeului, gratuit din partea MARe, valabil până la finalul anului (2020).

Întregul program al proiecțiilor drive-in și outdoor poate fi găsit pe www.filmedefestival.ro sau pe paginile noastre de Facebook și Instagram unde puteți afla mai multe despre filme dar și despre evenimentele conexe pe care vi le pregătim.