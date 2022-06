Investigaţie pe piaţa energiei

Situaţia cererilor de decontare, până la data de 08.06.2022, este următoarea:



1. Pentru luna noiembrie:

– energie electrică: număr cereri aprobate – 9, număr cereri neeligibile – 6, suma transmisă către ME – 652,639.87 RON, valoare cereri neeligibile – 0, valoare totală solicitată – 652,639.87 RON;

– gaze naturale: număr cereri aprobate – 13, număr cereri neeligibile – 9, suma transmisă către ME – 6,265,805.7 RON, valoare cereri neeligibile – 536,864.72 RON, valoare totală solicitată – 6,802,670.42 RON;



2. Pentru luna decembrie:

– energie electrică: număr cereri aprobate – 9, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 1,861,596.39 RON, valoare cereri neeligibile – 245,275.23 RON, valoare totală solicitată – 2,106,871.62 RON;

– gaze naturale: număr cereri aprobate – 7, număr cereri neeligibile – 7 , suma transmisă către ME – 1,816,870.52 RON, valoare cereri neeligibile – 807,150.54 RON, valoare totală solicitată – 2,624,021.05 RON;



3. Pentru luna ianuarie:

– energie electrică: număr cereri aprobate – 8, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 20.187,645.02 RON, valoare cereri neeligibile – 0, valoare totală solicitată – 20,187,645.02 RON;

– gaze naturale: număr cereri aprobate – 6, număr cereri neeligibile – 4, suma transmisă către ME – 2,379,209.94 RON, valoare cereri neeligibile – 1,683,779.28 RON , valoare totală solicitată – 4,062,989.219



4. Pentru luna februarie:

– energie electrică: număr cereri aprobate – 6, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 60,259,425.4 RON, valoare cereri neeligibile – 8040.58 RON, valoare totală solicitată – 60,267,465.98 RON;

– gaze naturale: număr cereri aprobate – 3, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 6,657,385.24 RON, valoare cereri neeligibile -71,468.26 RON , valoare totală solicitată – 6,728,853.5 RON;



5. Pentru luna martie:

– energie electrică: număr cereri aprobate – 0, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 0 RON, valoare cereri neeligibile – 89,850.3 RON, valoare totală solicitată – 89,850.3 RON;

– gaze naturale: număr cereri aprobate – 1, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 0 RON, valoare cereri neeligibile – 0 RON, valoare totală solicitată – 0 RON;

Pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022:

– număr total societăţi care au depus cereri – 66, număr total cereri depuse – 250, număr total cereri aprobate – 61, număr total cereri neeligibile – 38, suma totală transmisă către ME – 100,080,578.08 RON, valoare totală cereri neeligibile – 3,442,428.91, valoare totală solicitată – 103,523,006.99 RON. Diferența de 151 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative corecte, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. Pentru a evita orice fel de neînțelegeri între experții ANRE și operatori, recomandăm tuturor să respecte instrucțiunile de încărcare aflate în “Ghidul de utilizare” la adresa https://spv.anre.ro/wp-content/uploads/2022/05/Ghid-Utilizare-Portal-ANRE-Raportare-plafonari-09.05.2022-v1.pdf, precum și utilizarea secțiunii VERIFICARE VOLUNTARĂ, de pe aceeași platformă.