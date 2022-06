Taxa de solidaritate – Cum să pedepseşti companiile care contribuie deja cel mai mult?

Sursa: situațiile finanicare ale companiilor, calcule autor ( https://iancuguda.ro/ ) Consolidând toate impozitele și taxele plătite de companiile din eșantionul analizat (TVA, impozit profit, contribuții și impozit venit aferent contractelor de muncă pentru angajați), acestea au înregistrat plăți către bugetul public în creștere cu aproape 50% în perioada analizată, de la 31,9 mld lei (2015) până la 46,8 mld lei (2020), generând în fiecare an cca. 16% din totalul veniturilor fiscale curente înregistrate la nivelul întregului buget public. ANUL (mld lei) TVA Impozit profit Impozit venit și contribuții Total impozite directe și indirecte Total venituri publice curente Pondere taxe companii eșantion în total venituri fiscale curente România Anul 2015 15,6 3,34 13,00 31,9 215 15% Anul 2016 15,9 3,96 14,58 34,4 216 16% Anul 2017 16,3 4,27 16,89 37,5 234 16% Anul 2018 18,5 5,20 19,11 42,8 268 16% Anul 2019 19,6 5,23 21,22 46,1 295 16% Anul 2020 19,6 4,66 22,57 46,8 288 16% Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, execuția bugetară, situațiile finanicare companiilor, calcule autor Ce ar trebui făcut? Reforme fiscale pentru reducerea economiei subterane! Înainte de a ne grăbi să pedepsim prin suprataxare companiile mari care contribuie deja cel mai mult la veniturile publice, cred cu tărie că ar trebui să ne preocupe regândirea sistemului fiscal pentru creșterea încasărilor la TVA (unde România are cele mai proaste rezultate din UE), descurajarea evaziunii fiscale, eliminarea tratamentelor fiscale preferențiale și digitalizarea administrației publice. Consiliul Fiscal a publicat luna trecută (mai, 2022) o lucrare extrem de interesantă – Consolidarea bugetară și creșterea veniturilor fiscale – necesitate vitală pentru stabilitatea și securitatea economică a României. Un document de aproape 100 de pagini la care au lucrat 20 de profesioniști din domeniul economic și fiscal, care au fundamentat 5 reforme importante pentru creșterea veniturilor publice: regândirea impozitarii microintreprinderilor – impact bugetar 0,5% PIB recalibrarea impozitării capitalului vs muncă – impact bugetar 1,5% PIB reforme fiscale pentru creșterea încasărilor la TVA – impact bugerar 2% PIB regândirea impozitării proprietăților imobiliare și auto transformarea digitală Dacă recomandările din studiul respectiv ar fi implementate, atunci s-ar putea crește veniturile fiscale cu circa 3,7% – 4,7% procente din PIB. Din aceasta creștere, aproximativ jumătate ar proveni din eliminarea scutirilor și tratamentelor discriminatorii (îndeosebi la impozitul pe profit și la impozitul pe venit), circa o treime din îmbunătățirea colectării (îndeosebi la TVA) și aproximativ o șesime din creșterea unor rate de impozitare (mai ales la impozitele de mediu și cele pe proprietăți). O asemenea creștere ar permite corecția bugetară necesară ieșirii din procedura de deficit excesiv și, mai ales, ameliorarea bonității financiare a României, sustenabilitatea datoriei publice. Sunt covins că acestea sunt direcțiile reformatoare care ar trebui să ne preocupe pentru a susține o dezvoltare economică sustenabilă pe termen lung. Personal, contribui la această muncă lucrând la un nou studiu prin care încerc să surprind dimensiunea evaziunii fiscale cauzate de externalizarea ilegală a forței de muncă către contracte de colaborare de tip PFA / microîntreprindere. Va fi primul studiu de acest gen publicat în România pe marginea subiectului, în care abordarea este de tipul bottom-top (de jos în sus), pornind analiza de la situațiile financiare ale companiilor, observând indicatorii care ne alertează asupra acestor practici ilegale, consolidând impactul la nivel sectorial și national. Pe curând!