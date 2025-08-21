Israelul începe primele etape ale ofensivei împotriva orașului Gaza

Armata israeliană a anunțat miercuri că a lansat „acțiuni preliminare” pentru ofensiva terestră planificată asupra orașului Gaza.

Obiectivul declarat este de a captura și ocupa întreaga zonă urbană. Potrivit unui purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), trupele controlează deja periferia orașului și desfășoară operațiuni în cartierele Zeitoun și Jabalia.

Ofensiva, aprobată de guvern

Planul a fost aprobat de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, și urmează să fie prezentat cabinetului de securitate la sfârșitul acestei săptămâni. În sprijinul operațiunii, aproximativ 60.000 de rezerviști vor fi mobilizați la începutul lunii septembrie.

Generalul de brigadă Effie Defrin a declarat că armata va „adânci pagubele aduse Hamas în orașul Gaza”, pe care l-a numit „bastion al terorii”. Totodată, a subliniat că populația civilă va fi avertizată să evacueze înaintea unei posibile ofensive majore.

Situația umanitară, tot mai gravă

Conform agenției AFP, locuitorii cartierelor Zeitoun și Sabra trăiesc deja o situație „foarte periculoasă și insuportabilă”, potrivit Apărării Civile din Gaza. Atacurile israeliene de miercuri au ucis cel puțin 25 de persoane, printre care trei copii și părinții lor, în tabăra de refugiați Shati.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a avertizat că intensificarea luptelor riscă să provoace „o criză umanitară ireversibilă” pentru cei 2,1 milioane de locuitori ai Gazei și să pună în pericol viața celor 50 de ostatici încă deținuți de Hamas.

Reacții internaționale și negocieri eșuate

Planul Israelului a atras critici din partea aliaților, președintele francez Emmanuel Macron avertizând că acesta „poate duce doar la dezastru pentru ambele popoare”.

Între timp, Egiptul și Qatarul încearcă să intermedieze un armistițiu de 60 de zile și eliberarea a jumătate dintre ostaticii Hamas. Organizația militantă a anunțat că a acceptat propunerea, dar Israelul nu a oferit încă un răspuns, insistând asupra unui acord complet privind toți ostaticii.

Hamas l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că blochează în mod deliberat orice înțelegere de încetare a focului.

Bilanțul războiului

Conflictul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în urma căruia 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice.

De atunci, cel puțin 62.122 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, cifre citate de ONU și de organizațiile umanitare ca fiind cea mai fiabilă sursă de date, potrivit BBC.