Japonia, în alertă după cutremurul de 7,7 grade. Autoritățile avertizează asupra riscului unui al doilea seism uriaș

Japonia rămâne în stare de alertă maximă după cutremurul puternic de 7,7 grade produs în largul coastei de nord-est a țării, potrivit BBC. Deși avertizările de tsunami au fost ridicate, autoritățile japoneze spun că există un risc mai mare decât de obicei pentru un nou seism major în următoarele zile.

Peste 170.000 de persoane au fost evacuate

Cutremurul s-a produs luni în largul prefecturii Iwate, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, și a fost resimțit până la Tokyo.

După seism, autoritățile au emis avertizări de tsunami pentru prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido, estimând inițial valuri de până la trei metri.

În total, peste 170.000 de persoane din cinci prefecturi au primit ordin să evacueze și să se deplaseze către terenuri mai înalte sau clădiri special amenajate pentru astfel de situații. Cele mai mari valuri înregistrate au ajuns la 80 de centimetri în portul Kuji, din prefectura Iwate.

Japonia avertizează asupra unui posibil „megacutremur”

Deși alertele de tsunami au fost retrase în cursul nopții, Agenția Meteorologică Japoneză și guvernul au avertizat că riscul unui nou cutremur puternic este mai mare decât în mod normal.

Autoritățile au precizat că există o probabilitate de aproximativ 1% ca în următoarea săptămână să se producă un cutremur cu magnitudinea de peste 8,0, de zece ori mai mare decât riscul obișnuit de 0,1%.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, le-a cerut locuitorilor să rămână pregătiți, să verifice traseele de evacuare și să își facă provizii de urgență pentru cel puțin o săptămână.

Transportul și infrastructura au fost afectate

Mai multe trenuri de mare viteză Shinkansen au fost suspendate temporar, iar aproximativ 100 de locuințe au rămas fără curent electric.

Autoritățile au anunțat că nu există pagube majore și nici victime numeroase, fiind raportate doar câteva răni ușoare cauzate de căzături în timpul evacuărilor. Centralele nucleare, inclusiv cea de la Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, nu au raportat probleme.

Amintirea tragediei din 2011 rămâne vie

Noul seism a readus în memorie dezastrul din 2011, când un cutremur de 9,0 grade și tsunamiul rezultat au provocat moartea a peste 18.000 de oameni și au declanșat criza nucleară de la Fukushima.

Japonia, aflată pe Cercul de Foc al Pacificului, se confruntă anual cu aproximativ 1.500 de cutremure și este una dintre cele mai expuse țări la riscuri seismice din lume.