Județul Gorj beneficiază de două creșe noi și prietenoase cu mediul

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, în municipiul Motru, cea de-a doua creșă din județul Gorj, realizată prin Programul guvernamental de construire creșe ”Sfânta Ana”, după cea de la Tismana, inaugurată luna trecută.

Creșa are o capacitate de 40 de locuri pentru copii, cu patru dormitoare, spații pentru luat masa, bucătărie și spălătorie, precum și spații de joacă în interior, dar și în curtea clădirii.

Aceasta este cea de-a 116-a creșă finalizată la nivel național, construită la standarde europene, prietenoasă cu mediul și eficientă energetic, fiind dotată cu panouri solare și fotovoltaice.