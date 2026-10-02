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Județul Gorj beneficiază de două creșe noi și prietenoase cu mediul

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: monitoruldegalati.ro

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, în municipiul Motru, cea de-a doua creșă din județul Gorj, realizată prin Programul guvernamental de construire creșe ”Sfânta Ana”, după cea de la Tismana, inaugurată luna trecută.

Creșa are o capacitate de 40 de locuri pentru copii, cu patru dormitoare, spații pentru luat masa, bucătărie și spălătorie, precum și spații de joacă în interior, dar și în curtea clădirii.

Aceasta este cea de-a 116-a creșă finalizată la nivel național, construită la standarde europene, prietenoasă cu mediul și eficientă energetic, fiind dotată cu panouri solare și fotovoltaice.

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2 comentarii

  • Triunghiul bucătăriei Casei Raiului (2007 – prezent). Create după acesta: județul GORJ, pe unele drapele naționale, nori pe cerul planetei numai în prezența mea etc.
    Credeți sau nu credeți cele de mai sus, părerea voastră contează mai puțin sau deloc în interiorul planetei SATURN (dormitorul meu).
    CRAIOVA – Ordinea de la via Casei Raiului (d.c. 1978 – 2004 – r.s.m.)

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  • Triunghiul bucătăriei Casei Raiului (2007 – prezent). Create după acesta: județul Gorj, pe unele drapele naționale, nori pe cerul planetei Pămînt numai în prezența mea etc.
    Credeți sau nu credeți cele de mai sus, părerea voastră contează mai puțin sau deloc în interiorul planetei SATURN (dormitorul meu).
    SATURN – Șaua din turnul lui Tișbitul (d.c. 1978 – 2004 – r.s.m.). Dormitorul meu e turnul.
    CRAIOVA – Ordinea de la via Casei Raiului (d.c. 1978 – 2004 – r.s.m.)
    GOD CHRIST, GOD ELIJAH – THE COSMOS 3.6
    HRISTOS DUMNEZEU COSMOSUL 8.12
    Cosmosul 8.9 DUMNEZEU, IISUS HRISTOS+ILIE TIȘBITUL
    CHURCH – The chariot from Univers of Christ and Elijah (h.d. 1978 – 2004 – s.h.r.). CARUL – Casa Raiului (d.c. 1978 – 2004 – r.s.m.)

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