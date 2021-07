Kaufland anunță lansarea Vocalio, aplicația câștigătoare a competiției Accessibility Hackathon

Vocalio, aplicația câștigătoare a competiției Accessibility Hackaton, primul hackathon social lansat de Kaufland România, este disponibilă, de astăzi, în Google Play. Aplicația mobilă este dedicată îmbunătățirii procesului de comunicare pentru persoanele cu deficiență de vorbire și auz. Competiția organizată de Kaufland a fost creată pentru a ajuta la o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Pornind de la ideea că implicarea face diferența și că orice persoană are dreptul să se bucure de șanse egale și de o viață cât mai independentă, indiferent de dizabilitățile pe care le are, Kaufland România a lansat o provocare inedită pasionaților de IT, invitându-i pe aceștia să contribuie la crearea unor soluții care să ajute, în mod real, persoanele cu dizabilități la locul de muncă sau în procesul de aplicare.

„Stă în puterea noastră ca angajatori să creăm premisele pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă o viață profesională în adevăratul sens al cuvântului, să se integreze în echipe și să fie recunoscute pentru valoarea pe care o aduc în companie.” a declarat Adina Teleucă, Employer Branding Coordinator, Kaufland România. „Tocmai de aceea, ne-am dorit să venim în sprijinul acestora, prin intermediul unei competiții în premieră pentru noi, prin care să găsim soluții inovatoare care să îi ajute în integrarea pe piața muncii.”, continuă aceasta.

În total, 15 echipe și-au prezentat în fața juriului soluțiile la care au lucrat timp de o lună. Premiul cel mare, în valoare de 16.000 de dolari, a fost câștigat de echipa Needs Assistance, care a creat aplicația mobilă – Vocalio, cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu deficiență de vorbire și auz, ajutându-le astfel să comunice mai ușor cu cei din jur. Aplicația se bazează pe selectarea unor imagini sau cuvinte care transmit în mod vizual și auditiv ceea ce utilizatorul nu poate să spună interlocutorului. Aplicația poate fi descărcată deja din Google Play, urmând să fie disponibilă, în curând, și în App Store, pentru utilizatorii de iOS.

„Tehnologia și dorința de a ajuta alți oameni ne-au adus împreună. Comunicarea este un aspect foarte important în viețile noastre, de aceea ne-am decis să creăm o aplicație mobilă care ajută oamenii cu dizabilități de vorbire să comunice mai ușor.”, au declarat membrii echipei Needs Assistance.

La nivelul funcționalităților principale, Vocalio permite transformarea discursului vorbit în text, redarea audio a expresiilor predefinite, fiind totodată programată să sugereze expresii bazate pe geolocație. De asemenea, aplicația mobilă a fost prevăzută cu un design intuitiv, fiind astfel foarte ușor de folosit. Momentan, aplicația este disponibilă în limba română.

La nivelul implementărilor viitoare, aplicația va pune la dispoziție și un conținut audio personalizat în funcție de profilul utilizatorului și de geolocație, un marketplace pentru expresii uzuale și o serie de alerte.

”Ne dorim ca aplicația să le fie de ajutor utilizatorilor noștri și avem în plan să implementăm activ feedbackul acestora. Momentan, aplicația este destul de simplă, accentul fiind pus pe calitate, mai exact pe anumite puncte cheie, precum designul intuitiv și modul conversațional. Avem planuri mari pentru viitor cu această soluție după ce va fi validată de către utilizatori”, au continuat dezvoltatorii.

În plus, jurații au decis acordarea unor mențiuni speciale echipelor Tuatara, Accesi Bot, S.P.N. și Robo Medical, care au propus o serie de soluții inovatoare care să le permită persoanelor cu dizabilități o mai bună integrare la locul de muncă.

Hackathonul social s-a desfășurat online și a fost deschis tuturor profesioniștilor și pasionaților de domeniul IT. Astfel, 43 de echipe, alcătuite din peste 215 participanți, s-au înscris la această competiție. Toate echipele care au trecut de etapa eliminatorie au primit sfaturi practice din partea unor mentori de top, din domenii precum business, tech și social, care le-au oferit sprijinul necesar pentru a performa cât mai bine. Campania de promovare a ajuns la peste 1.500.000 de persoane la nivel național, iar publicul interesat a putut să contribuie la acest proiect special și să voteze echipa favorită. Astfel, fiecare echipă și-a putut promova public proiectul, obținând voturi cu o valoare de 15% din scorul final.

Accessibility Hackathon a fost conceput ca o extensie a acțiunilor demarate de companie în ceea ce privește diversitatea, printre care se numără lansarea programului A.C.C.E.S. (Angajare de Candidați cu Cerințe și Evoluții Speciale), dotarea magazinelor cu echipamente special concepute pentru persoanele cu dizabilități sau trainingurile periodice organizate la nivel intern pentru integrarea noilor colegi în echipă. Până în prezent, peste 350 de persoane cu dizabilități, din orașe precum București, Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare, Oradea s-au alăturat echipei și se bucură de un loc de muncă potrivit abilităților lor, de sprijinul colegilor și de o viață socială mai bună.