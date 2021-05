Klaus Iohannis, după Summitul B9: Am pledat pentru o creștere a prezenței militare aliate în România

Vladimir Ionescu (b1.ro)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut luni seară o conferință de presă comună cu omologul său polonez, Andrzej Duda, alături de care a prezidat Summitul Formatului București. În cadrul schimbului de opinii de la B9, șeful statului a explicat că acțiunile destabilizatoare ale Rusiei din regiune sunt îngrijorătoare și contribuie la menținerea unui accentuat climat de insecuritate, context în care a pledat, „inclusiv în discuția cu președintele Biden, pentru o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a Statelor Unite ale Americii, în România și pe flancul estic”.

„Am avut deosebita onoare de a găzdui astăzi, în format hibrid, al patrulea Summit al Formatului București, cunoscut și ca formatul B9. Este o inițiativă lansată de România și Polonia, de președintele Duda și de mine, care și-a demonstrat în repetate rânduri și a confirmat și astăzi valoarea adăugată în promovarea obiectivelor comune ale aliaților aflați pe flancul estic și în susținerea Alianței. Mă bucur că România este din nou gazda summitului în acest format, după ce tot la București, în noiembrie 2015, am organizat primul Summit B9. Doresc să îi mulțumesc în mod special președintelui Duda că a fost prezent la București, astăzi, pentru a prezida împreună cu mine această reuniune. De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor mei din statele Formatului București pentru participare și pentru faptul că împreună am reușit să avem un dialog foarte consistent și să conturăm acțiunea noastră în perioada imediat următoare în spiritul indivizibilității securității aliate”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

La Summitul B9 a participat și președintele american Joe Biden, în sistem de videoconferință, iar președintele Klaus Iohannis a explicat că prezența sa „demonstrează încrederea de care se bucură România la Washington, ca partener și aliat puternic”.

„Participarea președintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph Biden, și a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, au întărit sentimentul unității aliate și au reconfirmat realitatea că statele Formatului București acționează pentru consolidarea securității euroatlantice în ansamblul său și în deplină conformitate cu deciziile adoptate la nivel aliat. Participarea Statelor Unite la cel mai înalt nivel și a conducerii Alianței Nord-Atlantice evidențiază, totodată, faptul că dezvoltările de securitate din regiunea noastră au impact asupra întregii securități euroatlantice. Pentru România, participarea în premieră a președintelui Biden la Summitul Formatului București este cu atât mai relevantă cu cât anul acesta celebrăm 10 ani de la adoptarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI dintre România și Statele Unite ale Americii. De asemenea, demonstrează încrederea de care se bucură România la Washington, ca partener și aliat puternic”, a adăugat șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a arătat că discuțiile Summitului B9 „au fost extrem de consistente”.

„Discuțiile Summitului Formatului București au fost extrem de consistente, după cum se reflectă și în declarația comună pe care am adoptat-o la finalul acestei reuniuni. Am subliniat în schimbul de opinii cu omologii mei faptul că acțiunile destabilizatoare ale Rusiei din regiune sunt îngrijorătoare și contribuie la menținerea unui accentuat climat de insecuritate. Situația îngrijorătoare de securitate din Marea Neagră, despre care am discutat pe larg, ne-a dovedit că trebuie să ne menținem vigilența. Așadar, NATO trebuie să continue să își întărească postura de descurajare și apărare, în special pe flancul estic, în mod unitar și coerent, de la Marea Baltică, la Marea Neagră. De aceea, am pledat, inclusiv în discuția cu președintele Biden, pentru o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a Statelor Unite ale Americii, în România și pe flancul estic”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.