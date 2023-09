La New York, mii de persoane îl somează pe Joe Biden să acționeze pentru eliminarea energiilor fosile

Marți, la New York, începe oficial sesiunea Adunării generale a ONU. Pe fondul acestui eveniment, la New York a început o săptămână de acțiuni pentru încetarea utilizării ca sursă de energie a cărbunelui, a petrolului și a gazului natural, principalul factor ce contribuie la încălzirea planetei. Aproape 75.000 de persoane au defilat duminică pe străzile din Manhattan cu mesajul: ”O singură persoană există pe Terra care poate schimba cursul istoriei și numele ei este președintele Biden”. Pe panourile purtate de manifestanți scria: ”Biden, pune capăt energiilor fosile!”, ”Energiile fosile ne ucid”, ”Nu am votat pentru incendii și inundații”. Președintele american figurează pe lista liderilor mondiali ce se vor afla începând de luni la sesiunea Adunării generale a ONU, a cărei deschidere oficială are loc marți, 19 septembrie.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a promis că singurele țări care prezintă planuri credibile ce prevăd în special abandonarea progresivă a combustibililor fosili vor fi invitate să participe la ”Summitul ambiției climatice” care va avea loc miercuri. Din păcate, Joe Biden nu și-a anunțat participarea la această reuniune. El a promis totuși că, dacă va fi reales președinte al Statelor Unite, va face din problemele climei pe planetă prioritatea sa, reamintind că anul trecut a adoptat o lege ce implică cheltuieli în valoare de 369 miliarde de dolari pentru obiective privind clima. El este însă criticat pentru că a aprobat proiectul Willow în Alaska, unul dintre cele mai mari proiecte de foraj petrolier din ultimele decenii.

Printre manifestanți, relatează corespondentul RFI la New York, s-a aflat deputata democrată de New York Alexandria Ocasio-Cortez, care cu ani în urmă a prezentat Congresului american documentul Green New Deal. La acțiunea de duminică, ea a declarat: ”Trebuie acționat urgent. În privința climei, nu vom slăbi lupta, nu vom permite să învingă cinismul, nu vom abandona!”. Este timpul, au susținut manifestanții, ca Statele Unite să renunțe la petrol și gaz natural și să opereze o adevărată tranziție la energiile regenerabile. Cer guvernului federal să oprească noile proiecte de exploatare a combustibililor fosili și să declare combaterea efectelor schimbărilor de climă drept urgență națională.