Lansarea la Sankt Petersburg a ediției ruse a volumului „Guvernarea Chinei sub conducerea lui Xi Jinping”

Ediția în limba rusă a primului volum al lucrării „Guvernarea Chinei sub conducerea lui Xi Jinping” a fost lansată miercuri în cadrul celei de-a 29-a ediții a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. La eveniment au participat aproximativ 100 de reprezentanți ai mass-media, ai unor centre de analiză și ai autorităților guvernamentale din China, Rusia și din alte țări.

Participanții au apreciat că volumul oferă o imagine amplă asupra practicilor și realizărilor guvernării Chinei în noua eră. Prin studii de caz detaliate, perspective obiective și o prezentare sistematică, lucrarea reflectă în mod cuprinzător parcursul Chinei în procesul de dezvoltare și modernizare.

Aceștia au subliniat că ediția în limba rusă va servi drept o sursă de referință relevantă pentru publicul din Rusia interesat să înțeleagă mai bine modul în care China și-a realizat dezvoltarea și eficiența modelului său de guvernare. Totodată, ea este menită să contribuie la consolidarea schimburilor culturale și la aprofundarea înțelegerii reciproce dintre China și Rusia.