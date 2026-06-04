Actualitatea din China 

Lansarea la Sankt Petersburg a ediției ruse a volumului „Guvernarea Chinei sub conducerea lui Xi Jinping”

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Ediția în limba rusă a primului volum al lucrării „Guvernarea Chinei sub conducerea lui Xi Jinping” a fost lansată miercuri în cadrul celei de-a 29-a ediții a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. La eveniment au participat aproximativ 100 de reprezentanți ai mass-media, ai unor centre de analiză și ai autorităților guvernamentale din China, Rusia și din alte țări.

Participanții au apreciat că volumul oferă o imagine amplă asupra practicilor și realizărilor guvernării Chinei în noua eră. Prin studii de caz detaliate, perspective obiective și o prezentare sistematică, lucrarea reflectă în mod cuprinzător parcursul Chinei în procesul de dezvoltare și modernizare.

Aceștia au subliniat că ediția în limba rusă va servi drept o sursă de referință relevantă pentru publicul din Rusia interesat să înțeleagă mai bine modul în care China și-a realizat dezvoltarea și eficiența modelului său de guvernare. Totodată, ea este menită să contribuie la consolidarea schimburilor culturale și la aprofundarea înțelegerii reciproce dintre China și Rusia.

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Un comentariu

  • Aiasta e …Rusia are nevoie de China .
    Mai pe romaneste …”Interesu’ poarta fesu’ …” !

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