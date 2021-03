Lăptăria cu Caimac plătește primul cupon la obligațiunile listate la finalul lui 2020

Lăptăria cu Caimac a plătit cuponul numărul 1 aferent obligaţiunilor emise în noiembrie 2020, având simbolul de tranzacționare MILK25E. Plata s-a efectuat prin intermediul Depozitarului Central – în calitate de agent de plată – către deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Obligatarilor la data de referință 14.01.2021.

Agroserv Măriuța, compania care deține brandul de lactate premium Lăptăria cu Caimac, a derulat în luna noiembrie un plasament privat prin care a vândut obligațiuni denominate în euro, în valoare de 3 milioane euro, intrând pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) în data de 8 decembrie. Lăptăria cu Caimac este primul business cu activitate în domeniul lactatelor care listează obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB.

Obligațiunile au scadența în noiembrie 2025 și o dobândă de 5,25%. Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost suplimentată. Banii obținuți din emisiunea de obligațiuni sunt folosiți pentru o construcție nouă destinată unei extensii a spațiului de producție și a unui depozit nou. În prezent, acest proiect se află în faza de obținere a autorizației de construcție și finalizării contractelor cu partenerii furnizori de echipamente, construcții și utilități.

„Am încheiat un 2020 intens și am început un 2021 efervescent. Deja am plătit primul cupon de obligațiuni lansate în noiembrie și ne bucurăm că am ales această soluție de finanțare care ne va ajuta să dezvoltăm fabrica, să extindem secția de producție și să construim un depozit nou. Avem în plan să finalizăm construcția în octombrie 2021”, spune Adrian Cocan, Directorul General al Agroserv Măriuța. Acesta completează: „tot pe final de an am avut la raft sticla de lapte ediție specială de sărbători, care a susținut unul dintre proiectele noastre de suflet, Casa Bună, pentru că 5% din procentul vânzării acestor sticle a mers către copiii de care are grijă Valeriu Nicolae. Din ianuarie au început deja livrările săptămânale. Se anunță un an plin, cu produse noi și investiții, dar revenim cu vești la timpul potrivit”.

Produsele Lăptăria cu Caimac sunt prezente în peste 2.000 de magazine, la nivel național, inclusiv în rețelele: Mega Image, Auchan, Cora, Kaufland, Carrefour, Profi, Selgros, Metro Cash & Carry, Diana, Panemar, Fraher și în numeroase băcănii, magazine de proximitate și magazine tradiționale, dar și în HoReCa de renume.

Agroserv Măriuța a fost înființată în anul 1994 și până în 2018 a avut exclusiv activități agricole, cultură mare (grâu, orz, rapiță, triticale, porumb, lucernă și altele, pe o suprafață de 3000 ha) și fermă de vaci de lapte (cu peste 2700 animale). Începând cu anul 2018 a pus în funcțiune o fabrică modernă de lactate și a lansat brandul Lăptăria cu Caimac, un brand care a înregistrat o creștere rapidă în preferințele consumatorilor datorită produselor de înaltă calitate.

Lăptăria cu Caimac are propria fermă și folosește cele mai noi mijloace de a produce lactate de calitate, naturale, sigure, nutritive și fără adaosuri inutile. Fabrica de procesare de ultimă generație, în care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnică de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi, iar tehnicile de procesare moderne permit pasteurizarea laptelui la o temperatură mai joasă decât media obișnuită, pentru a păstra gustul adevărat al laptelui de la vacă și o parte cât mai mare din substanțele nutritive. Mai multe informații despre Lăptăria cu Caimac și produsele brandului găsiți la www.laptariacucaimac.ro sau pe paginile de Linked-In/Facebook/Instagram Lăptăria cu Caimac.