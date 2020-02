Leader Team Broker a intermediat polițe de 5,6 milioane euro în 2019, în creștere cu 26%

Leader Team Broker, jucător-cheie pe piața asigurărilor din România specializat în managementul riscurilor și distribuirea polițelor de asigurări, a intermediat în 2019 prime de 5,6 milioane de euro, în creștere cu 26% față de anul anterior. Strategia de dezvoltare din 2019 a condus la un avans al veniturilor companiei cu 22%, față de anul anterior, aproape de pragul de 1 milion de euro.

”2019 a fost anul în care am pus accentul pe dezvoltarea porfoliului, pe lansarea de produse complet noi, adaptate sau în anticiparea nevoilor pieței românești și internaționale. Revoluția tehnologică pe care o parcurgem la nivel global, reglementările noi ce decurg din calitatea noastră de stat european sunt purtătoare de noi categorii de riscuri cărora trebuie să le venim în întâmpinare cu produse care acționează ca o veritabilă plasă de siguranță atât pentru companii cât și pentru persoane fizice”, a explicat Răzvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker de asigurări.

În 2019, compania Leader Team, care reprezintă în România produse ale societăților de asigurări de pe piața Lloyd’s, a introdus în portofoliu mai multe polițe de asigurare corelate cu nevoile identificate în piața locală, produse care au reușit să performeze la scurt timp de la lansare.

”Polița de asigurare de risc cibernetic (cyber risk) și răspundere profesionala dedicată companiilor IT&C, produs dedicat companiilor din domeniul tehnologiei, au fost extrem de apreciate de Fintech-urile românești cu activitate internațională. Produsele sunt cu atât mai interesante cu cât acoperă și amenzile GDPR ce decurg din expunerea datelor clienților în afara companiei, risc care, cel puțin pe piața locală are nevoie de management aplicat. Tot anul trecut, în cadrul evenimentului nostru de sănătate în parteneriat cu AXA Global Healthcare, am introdus în portofoliul nostru din România produsul «Foundation» și serviciul de telemedicina, «Doctor in my Pocket». Serviciul de «doctor virtual» este nelimitat pe produsul nostru de asigurare și se adresează persoanelor care au o problemă medicală și doresc să vorbească cu un doctor, indiferent de locație, oră sau zi. Prin acest produs, am venit către piața serviciilor medicale cu un produs inovator, complementar serviciilor medicale și produselor de asigurare de sănătate clasice”, a declarat Alexandra Elena Durbacă, director executiv Leader Team Broker.

Performanța noilor produse este confirmată de dinamica ponderii tipurilor de polițe din portofoliul companiei. Chiar dacă asigurările auto standard – RCA și CASCO și-au păstrat o pondere semnificativă în portofoliul primelor intermediate de companie, asigurările de sănătate și viață au devenit a III-a cea mai importantă poliță în top, pe clase de asigurări, cu o pondere de 13,5%. În 2019, una din zece polițe intermediate a venit din domeniul property, în timp ce polițele de răspunderi au reprezentat 8%.

În 2020, reprezentanții companiei spun că Leader Team Broker se va concentra pe consolidarea portofoliului și pe creșterea nivelului de informare a publicului cu privire la necesitatea și utilitatea asigurărilor dar și la personalizarea produselor de asigurare. Totodată, auditul programului de asigurare din companii și auditul beneficiilor pentru angajați va fi o prioritate pentru Leader Team. Compania a lansat în 2019 primul audit al beneficiilor pentru angajați care poate ridica rata de retenție a acestora în companii cu 20-25% și poate salva pentru companie până la 40% din bugetul investit în pachetul salarial. Auditul are o abordare completă și complexă întrucât în acest proiect sunt implicati avocați, specialiști în domeniul HR, specialiști GDPR și pe domeniul fiscal.

”Primul pas pe care îl facem la începutul unei relații cu clienții este un audit al riscurilor și nevoilor de asigurare, un soi de tablou de bord, pe baza căruia oferim o soluție personalizată a programului de asigurări. Un astfel de audit înseamnă de fapt o eficientizare a investiției în asigurări. O analiză internă pe care am efectuat-o a arătat că un client poate face o economie de până la 40% din prețul poliței dacă alege să facă un audit înainte de a încheia orice poliță. Peste 90% dintre clienți nu fac așa ceva în România”, a explicat Alexandra Elena Durbacă, Director executiv Leader Team Broker.

La început de an, Răzvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker, oferă clienților români, persoane fizice sau juridice, trei sfaturi esențiale pentru a transforma polița de asigurare într-un instrument eficient de gestionare a riscurilor:

Nu alegeti o poliță doar din perspectiva prețului. Luati in calcul și următoarele elemente esențiale: acoperirile poliței versus nevoile dvs și bonitatea, respectiv, specializarea societăților cu care colaborați;

Alegeți o companie de brokeraj care vă poate sprijini și pe partea de daune pe toate produsele de asigurare pe care le dețineți (inclusiv asigurări de răspundere, cyber risk ori sănătate);

Dublați expertiza specialistului din compania dvs cu un audit al programului de asigurări oferit de o companie specializată.

Fondată în anul 2006 de antreprenorul Răzvan Rusu, Leader Team Broker este o companie de brokeraj în asigurări cu peste 14 ani experiență în managementul riscului și asigurări.