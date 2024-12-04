Mariana BUTNARIU (gds.ro)

Legea marțială din Coreea de Sud a fost ridicată, la doar câteva ore după instituirea sa de către preşedintele Yoon Suk Yeol.

Parlamentarii sud-coreeni au cerut miercuri demiterea președintelui Yoon Suk Yeol după ce acesta a declarat legea marțială doar pentru a inversa mișcarea câteva ore mai târziu. A fost declanșată cea mai mare criză politică din decenii în cea de-a patra economie ca mărime a Asiei.

Declarația-surpriză de marți seara a declanșat un conflict cu parlamentul care a respins încercarea sa de a interzice activitatea politică și de a cenzura mass-media, în timp ce trupele armate au pătruns forțat în clădirea Adunării Naționale din Seul.

O coaliție de parlamentari din partidele de opoziție a declarat că intenționează să propună miercuri un proiect de lege pentru demiterea lui Yoon, care ar trebui votat în 72 de ore.

„Parlamentul ar trebui să se concentreze pe suspendarea imediată a 0președintelui pentru a trece cât mai curând un proiect de lege pentru demitere”, a declarat reporterilor Hwang Un-ha, unul dintre parlamentarii coaliției.

Liderul Partidului Puterea Populară, aflată la guvernare, Yoon, a cerut demisia ministrului Apărării Kim Yong-hyun și demisia întregului cabinet.

Cum a justificat Yonn necesitatea legii marțiale

Yoon a declarat marți seara națiunii, într-un discurs la televizor, că legea marțială este necesară pentru a apăra țara de Coreea de Nord cu arme nucleare și forțele anti-statale pro-Nord și pentru a-și proteja ordinea constituțională liberă, deși nu a citat amenințări specifice.

Au urmat scene haotice, când trupele au urcat în clădirea parlamentului prin geamurile sparte, iar elicopterele militare pluteau deasupra capului. Asistenții parlamentari au pulverizat stingătoare pentru a împinge soldații înapoi, iar protestatarii s-au certat cu poliția afară.

Armata a spus că activitățile parlamentului și ale partidelor politice vor fi interzise și că mass-media și editorii vor fi sub controlul comandamentului legii marțiale.

Dar la câteva ore de la declarație, parlamentul din Coreea de Sud, cu 190 din cei 300 de membri prezenți, a adoptat în unanimitate o moțiune prin care se cere ridicarea legii marțiale, inclusiv toți cei 18 membri prezenți din partidul lui Yoon. Președintele a anulat apoi declarația.

Protestatarii din afara Adunării Naţionale au strigat şi au aplaudat. „Am câștigat!”, potrivit Reuters.

Sunt așteptate proteste

Miercuri sunt așteptate mai multe proteste. Cea mai mare coaliție sindicală din Coreea de Sud, Confederația Coreeană a Sindicatelor, care plănuiește să organizeze un miting la Seul. Confederația promite că vor protesta până când Yoon va demisiona.

Ambasada SUA i-a îndemnat pe cetățenii americani din Coreea de Sud să evite zonele în care au loc proteste, în timp ce unii angajatori importanți, inclusiv Naver Corp (035420.KS), deschide o filă nouă, iar LG Electronics Inc (066570.KS), deschide o filă nouă, îi sfătuiesc angajaților să lucru de acasă.

Piețele financiare au fost volatile, cu acțiunile sud-coreene scăzând cu aproximativ 2% și wonul s-a menținut după ce a scăzut la un minim de doi ani, deoarece dealerii au raportat o intervenție suspectată a autorităților sud-coreene pentru a opri alunecarea wonului.

Ministrul de Finanțe Choi Sang-mok și guvernatorul Băncii Coreei Rhee Chang-yong au avut întâlniri de urgență peste noapte, iar ministerul de finanțe a promis că va susține piețele dacă este necesar.

„Vom injecta lichiditate nelimitată în acțiuni, obligațiuni, piața monetară pe termen scurt, precum și piața valutară pentru moment, până când acestea vor fi pe deplin normalizate”, a spus guvernul într-un comunicat.

BOK a declarat că va începe operațiuni speciale de repo de miercuri pentru instituțiile financiare locale pentru a sprijini buna funcționare a pieței.